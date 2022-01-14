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「殺豬盤」猖獗 中國總領館：宣傳防詐 提供協助

記者劉先進／舊金山報導

中國駐舊金山總領館領事王昆表示，總領館一直在就中國公民受騙求助個案提供幫助，也在近期進行反詐防詐宣傳。

王昆說，電信詐騙是全世界的公害，在美國的各類人群，包括華僑華人都是受害者。駐舊金山總領館一直在就反詐防詐進行宣傳，近期還專門發佈了系列案例提醒，為的就是提高大家的防範意識，避免上當受騙，具體可以關注以下網頁：https://bit.ly/3Fur0PQ，https://bit.ly/3qm2UCB，https://bit.ly/3FqlptZ等。

另外，電信詐騙集團詐騙方法多樣、狡兔三窟，經常假冒各種身分。有的案件詐騙者在美國實施犯罪，中國國內對電信詐騙大力打擊，國內已經很少聽說有詐騙團夥。打擊電信詐騙需要各個國家共同努力。總領館一直在就中國公民受騙求助個案提供幫助，如果遇到具體的案件，可以請當事人直接聯繫駐舊金山總領館郵箱[email protected]

王昆表示，報警需要當事人本人進行，涉及到在中國國內公安機關立案調查事宜，由公安機關依法辦理。總領館會介紹報警管道、幫助大家甄別是否被騙。

詐騙集團 舊金山 公安

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