華裔家長網上請願 促重啟混合上課模式

華裔家長在網路上發起請願活動，倡議給學生網課和面授相結合的教學模式，不足兩天，已收集近1500個家長簽名。(美聯社)

近日隨著未成年人冠狀病毒感染率的上升，家長間關於是讓孩子留在教室上課，還是重返遠程學習的爭論愈演愈烈，似乎雙方的擔憂都合理。華裔家長日前在網路上發起向州長請願活動，倡議給學生網課和面授相結合的教學模式，不足兩天已蒐集近1500個家長簽名。

目前舊金山 學區因教師工會對教師權益的維護、教師的教學意願、工作人數限制等原因，還不能將教職工平均分配（或任何最能反映當地需求的比例）並滿足不同群體的需要。

但並非所有家庭都有相同的需求，有些家庭迫切的想孩子們可以回到學校上課，以減輕育兒負擔和減少對兒童心理健康的影響。而一些家庭則無比擔心在新冠疫情爆發的當下，在學校實體上課，會給孩子和家人的人身健康造成嚴重的威脅。

華裔家長在網路上發起請願活動，倡議給學生網課和面授相結合的教學模式，不足兩天，已收集近1500個家長簽名。（Change.org）

在家長請願申請中，他們希望允許加州 K-12公立學校實施混合學習模式（基於學生家庭選擇的混合遠程和面對面學習）。他們呼籲州長紐森使用之前介紹的混合模型，暫時允許並資助K-12級別的遠程學習，讓學生家庭選擇適合需要的遠程或面對面學習，而不是試圖將單一選擇強加給所有家庭。因為家長的需求與加州的多樣化人口一樣的不同。

這些家長期待一種混合學習設置，使家庭可以選擇遠程學習。他們相信這種安排最適合加州不同的家庭需求，並可以迎合孩子不同的學習方式。

截至8日，許多加州學院和大學已選擇恢復遠程教學，包括柏克萊加大 、史丹福大學和加州州立大學23個校區中佔一半已恢復網路授課。目前舊金山包括小學、初中和高中在內的公立K-12機構都還沒有網課的選擇。

家長表示，出於政治考慮而強迫學校保持開放是不負責任的。在學校由於學生每天接觸潛在的疾病攜帶者，面臨的風險增加了很多，讓城市人口中脆弱的群體處於危險之中。

請願活動發起人ShurrinZeng說，他們認為現在應該允許孩子們選擇進行遠程學習。「為什麼要等到成千上萬的人生病時，才來預防痛苦的發生」？並表示，允許希望在家學習的家庭這樣做，是阻止新冠病毒在未成年人中傳播的最佳方式。