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後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

Google提供全職員工免費檢測 臨時工卻沒 工會批不公平

編譯組／綜合12日電
Google為員工提供免費檢測，但工會批機會不均等。 （美聯社）
Google為員工提供免費檢測，但工會批機會不均等。 （美聯社）

Google的全職員工可以為自己和家人進行在家冠狀病毒測試，但對於成千上萬的公司承包商和臨時工來說，情況並非如此。

Google發言人在一封電子郵件中說，公司為員工以及臨時工和供應商提供了免費的在家和現場測試選項。但是，Google的軟件工程師、Alphabet工會成員錢德偉涅（Ashok Chandwaney）在聲明中說，這些測試可以提供近乎即時的結果，但該公司數以千計的臨時工、供應商和合同工沒有同等待遇，只有現場員工可以進行郵寄測試或現場測試。而「所有Google的全職員工，即使他們完全在家工作，也都得到了在家進行COVID測試的機會，

他說。

Alphabet工會於去年年初成立，在各種勞工和社會問題上倡導Google及其母公司Alphabet進行變革。  

在灣區和其他地方，隨著Omicron病毒變異株的激增，每日冠狀病毒病例數被推向新高。而病毒檢測，無論是實驗室運行的PCR檢查還是在家的鼻咽檢測，要獲得都已經變得困難。藥店貨架上搶手的家用快速檢測包經常被賣光，實驗室檢測的等待時間從幾小時到幾天不等，檢測結果的積壓情況嚴重。

Google發言人在一封電子郵件中說，其員工及其所謂的在美國的 「擴展員工」，顯然指的是臨時工、供應商和承包商，可以獲得在家的鼻拭PCR測試及其他測試選項。公司說，它的目標是使檢測的獲取更為容易，並向員工及其家庭成員，以及 「在我們的公司現場工作的擴展員工 提供免費的在家和上門檢測」。該發言人說：「我們為我們的員工提供免費的Cue快速在家測試，並為Google在我們數據中心的員工提供現場Cue測試項目。」

Google公司外部勞動力的很大一部分為臨時工、供應商和合同工，包括從工程到餐飲的不同工種。因為公司的辦公室在疫情期間大多關閉，許多人一直在家工作，甚至在某些情況下，Google付薪只為能讓他們留在家裡。

工會在其推特頁面上發布的一條消息稱，來自Google的消息指明，該測試服務是免費提供給Google在美國的員工和實習生以及他們在家的家屬。該文件說，此外，「任何目前有資格在現場為Google工作的擴展員工都可以在家進行測試」。

Google 檢測 在家測試

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