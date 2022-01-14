篩查點不堪負荷 聖縣將加強居家自檢裝備

聖他克拉拉縣議會討論加強居家自檢裝備的緊迫性。（記者王子涵／翻攝）

新型變種病毒Omicron 突破性的感染能力導致聖他克拉拉縣感染率急劇上升，許多注意防護的華人 也頻頻中招。儘管根據目前的數據，重症以及住院的概率尚未看到顯著的提高，但全縣的病毒篩查點已經遠遠超過滿負荷的狀態。聖他克拉拉縣議會日前一致表決通過，將就如何提高自我檢測 設備的購買和分發效率聽取更多的建議。

根據最新一周的數據，聖縣日均報告3836個感染病例。縣議員史密提恩（Joe Simitian）強調，要建立快速分發居家篩檢裝備的網絡。他說，不排除考慮非官方分銷商的可能性，如地方政治宣傳組織或家長教師協會等。

「這可能無意之中滋生出一個黑市。」史密提恩說，「但我更擔心縣政府會因為過度監督而導致分配速度減緩。」

聖他克拉拉縣每天約有2.5萬人接受新冠病毒測試，並且有更多人在利用居家自檢裝備。根據史密提恩的備忘錄顯示，加州政府最近向聖縣政府提供了超過9萬個病毒自檢裝備。而且聖縣正在向一個未命名的供應商尋求更多的測試裝備。

縣經理史密斯（Jeff Smith）表示，這個供應商會向聯邦政府提供超過五億個測試裝備，但目前尚不清楚會分配給聖縣多少。

華裔居民何女士（Cindy He）表示，等待檢測的時間是煎熬的。「身邊的幾位朋友都中招了Omicron病毒，而且自己是密切接觸者，第一個想法就是預約檢測。」何女士說，「現在平均等待預約的時間都要至少一周左右。在這期間即便是最輕微的咳嗽、噴嚏等症狀都要好擔心！」

何女士表示，網上售賣的居家自檢裝備大多都已是售罄的狀態，大多數中招的朋友等到檢測當天症狀已經消失了。

雖然檢測結果已經轉陰，但是感染新冠病毒的經歷依然讓華人居民張哲遠後怕。「我們需要更多的自檢裝備。」他說，「或許對於大多數人來說，Omicron病毒帶給我們的主要威脅是心理健康。」

張哲遠根據親身經歷表示，在出現輕微症狀到最終確診這段時間，最容易產生焦慮、害怕情緒。「未知是最大的恐懼，而便捷的居家篩查裝備可以讓人們更從容的面對疫情。」