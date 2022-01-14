我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

篩查點不堪負荷 聖縣將加強居家自檢裝備

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣議會討論加強居家自檢裝備的緊迫性。（記者王子涵／翻攝）
聖他克拉拉縣議會討論加強居家自檢裝備的緊迫性。（記者王子涵／翻攝）

新型變種病毒Omicron突破性的感染能力導致聖他克拉拉縣感染率急劇上升，許多注意防護的華人也頻頻中招。儘管根據目前的數據，重症以及住院的概率尚未看到顯著的提高，但全縣的病毒篩查點已經遠遠超過滿負荷的狀態。聖他克拉拉縣議會日前一致表決通過，將就如何提高自我檢測設備的購買和分發效率聽取更多的建議。

根據最新一周的數據，聖縣日均報告3836個感染病例。縣議員史密提恩（Joe Simitian）強調，要建立快速分發居家篩檢裝備的網絡。他說，不排除考慮非官方分銷商的可能性，如地方政治宣傳組織或家長教師協會等。

「這可能無意之中滋生出一個黑市。」史密提恩說，「但我更擔心縣政府會因為過度監督而導致分配速度減緩。」

聖他克拉拉縣每天約有2.5萬人接受新冠病毒測試，並且有更多人在利用居家自檢裝備。根據史密提恩的備忘錄顯示，加州政府最近向聖縣政府提供了超過9萬個病毒自檢裝備。而且聖縣正在向一個未命名的供應商尋求更多的測試裝備。

縣經理史密斯（Jeff Smith）表示，這個供應商會向聯邦政府提供超過五億個測試裝備，但目前尚不清楚會分配給聖縣多少。

華裔居民何女士（Cindy He）表示，等待檢測的時間是煎熬的。「身邊的幾位朋友都中招了Omicron病毒，而且自己是密切接觸者，第一個想法就是預約檢測。」何女士說，「現在平均等待預約的時間都要至少一周左右。在這期間即便是最輕微的咳嗽、噴嚏等症狀都要好擔心！」

何女士表示，網上售賣的居家自檢裝備大多都已是售罄的狀態，大多數中招的朋友等到檢測當天症狀已經消失了。

雖然檢測結果已經轉陰，但是感染新冠病毒的經歷依然讓華人居民張哲遠後怕。「我們需要更多的自檢裝備。」他說，「或許對於大多數人來說，Omicron病毒帶給我們的主要威脅是心理健康。」

張哲遠根據親身經歷表示，在出現輕微症狀到最終確診這段時間，最容易產生焦慮、害怕情緒。「未知是最大的恐懼，而便捷的居家篩查裝備可以讓人們更從容的面對疫情。」

檢測 Omicron 華人

上一則

聖縣又1旅館列「家居鑰匙」計畫 將改造成遊民收容所

下一則

以謹慎著稱 金山加大醫學院長稱將放鬆防疫態度

延伸閱讀

天津學校提早放寒假 兩會延遲 恐影響全國「兩會」

天津學校提早放寒假 兩會延遲 恐影響全國「兩會」
涉傳播新冠病毒 鄭州金域檢驗中心負責人被捕

涉傳播新冠病毒 鄭州金域檢驗中心負責人被捕
Omicron延燒 天津、安陽雙傳播 天津源頭尚未查明

Omicron延燒 天津、安陽雙傳播 天津源頭尚未查明
醫院缺人手 聖他克拉拉縣不強制員工打加強針

醫院缺人手 聖他克拉拉縣不強制員工打加強針
南灣華僑文教中心送閻樹榮 縣議員李洲曉頒感謝狀

南灣華僑文教中心送閻樹榮 縣議員李洲曉頒感謝狀

熱門新聞

專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
詐騙集團先是帶進帶出，營造容易獲利的假象。（記者李榮／翻攝）

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

2022-01-13 19:14
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
華人Marina發現，理財平台無法登錄。（Marina供圖）

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

2022-01-13 19:14
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

1周工作4天…舊金山初創公司永久實施 Bolt員工超開心

2022-01-06 02:11

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款