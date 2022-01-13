阿縣亞裔警校生被槍殺 妹籲兇手站出來承擔罪責

東灣阿拉米達縣警警察學院28歲越南裔學生大衛·阮，4日下午在屋崙高速路靠近海灣大橋收費站附近，遭槍擊身亡。（取自阿縣縣警推特）

東灣阿拉米達縣警警察 學院28歲越裔學員大衛·阮（David Van Nguyen），4日下午在屋崙高速路靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。兇手動機不明，警方懸紅1萬，希望市民提供線索。根據KTVU報導，妹妹巴巴拉·阮（Barbara Nguyen）希望兇手站出來承擔罪責。

大衛·阮當時從東灣都布林（Dublin）的警察學院接受新兵培訓，開車回到位於舊金山的家。他預計在2月畢業加入縣警。

目前，大衛·阮的親友在GoFundMe上發起籌款，幫助其家人度過難關。熱心市民可上網站捐款https://bit.ly/3F6m9En。截至12日晚上，捐款總額為6萬8746元。

大衛2歲時和父母從越南 移民美國。妹妹巴巴拉·阮回憶，哥哥一直想在執法部門服務，部分原因是為了代表服務不足的社區。因為全家來自低收入 的田德隆社區。「只要他一進入房間，你就知道他是誰。他非常真誠，有趣，有愛心。他是個領導者。哥哥把生命獻給了公共服務，他準備冒著生命危險保護他人，不管什麼情況。我對他非常欽佩。」

巴巴拉希望嫌犯站出來承擔罪責，不僅僅是為家人，也是為了社區。

女友沃恩（Shanice Vaughn）說，事發當天，大衛本應該在回家的路上，幾個小時過去了卻遲遲沒見到人，她出去尋找，看到高速公路被封鎖，回家時發現公路巡警，才得知噩耗。她和芭芭拉一起，在醫院見到大衛的遺體，「他不應該承受這樣的結局。」

沃恩說，兩人曾一起計畫未來，大衛想要很多孩子。如今回想起來，既悲痛又憤怒，「為什麼有人會這麼做？」

好友Aron Lim說，兩人從五歲起就是朋友。他準備結婚時讓大衛做伴郎。「以後他應該參加我孩子的婚禮，我也參加他孩子的婚禮。我什麼時候能見到他？永遠沒機會了。」