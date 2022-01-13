我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：經濟、疫情因素 拜登支持率跌至33%新低

美國飆到「40年來最高」的7%通膨率…代表什麼？

助力北京冬奧 北加僑胞連線同慶

記者王子涵／聖他克拉拉縣報導
來自五大洲共十個海外僑團共同為北京冬奧會歡慶喝彩。（記者王子涵／攝影）
來自五大洲共十個海外僑團共同為北京冬奧會歡慶喝彩。（記者王子涵／攝影）

北京冬奧會倒計時24天之際，由上海市僑聯主辦的「迎新春‧迎冬奧」海外僑胞助力冬奧連線活動，日前成功召開，分布在五大洲的十個海外僑團參與了本次活動。美國大上海聯盟、美國舊金山東華社在舊金山分會場共同為冬奧會歡慶喝彩，祝願美中兩國運動員取得優異的成績。

中國駐舊金山總領館王東華總領事表示，2008年北京奧運會成功舉辦，為世界奉獻了一場無與倫比的夏季奧運盛會，中國用百年時間圓滿回答了著名的奧運三問，實現了中國人的百年奧運夢。2022年 ，中國即將為世界再奉獻一場精采非凡的冬季奧運盛會。

美國大上海聯盟會長璩以中表示，這是中國歷史上首次主辦冬奧會，北京也是歷史上首個同時舉辦冬奧會和奧運會的城市，雖然海外僑胞暫時無法回到祖國親臨盛會，但高科技讓大家超越疫情和時空的障礙，可以通過線上的活動與五大洲的上海僑團、商會，共同為冬奧歡慶喝彩。

美國舊金山東華社秘書長王一定表示，2022北京冬奧會舉辦正值中國虎年新春佳節，長期生活在美國的華僑華人這次用實際行動發揚團結友愛、熱愛和平精神，為北京冬奧會助力加油，祝福北京冬奧會圓滿成功。

為實現五大洲僑胞共同慶祝，為此次活動提供技術支持的東華社前秘書長馮麒孫表示，僑胞們克服了許多困難，反複排練才讓今天的活動圓滿實現。「因為有時差的問題，一些僑胞的當地時間是凌晨5時，非常辛苦。」馮麒孫說，「我們還對連線系統進行了反覆測試，並要求活動前兩小時上線，調試聲音、光纖，確保活動順利進行。」

馮麒孫補充，冬奧是全球華人關注的重點，並且恰逢傳統節日春節，所以才有了「迎新春‧迎冬奧」全球連線的想法。

參與會議的嘉賓有上海僑聯主席齊全勝、副主席陶勇、副主席錢仲焱、北京冬奧會運動員委員會主席揚揚、上海僑聯部長沈琦琦、美國舊金山東華社名譽社長唐勁輝、代理社長張玉琪、阿聯酋上海總商會暨同鄉會、非洲上海總商會、英國上海分會、俄羅斯莫斯科華僑華人聯合會、美東紐約三江慈善公所、美國上海總商會、美國上海聯誼會、澳大利亞悉尼上海商會。

美國大上海聯盟會長璩以中致辭。（記者王子涵/攝影）
美國大上海聯盟會長璩以中致辭。（記者王子涵/攝影）
美國舊金山東華社名譽社長唐勁輝主持舊金山分會場的活動。（記者王子涵／攝影）
美國舊金山東華社名譽社長唐勁輝主持舊金山分會場的活動。（記者王子涵／攝影）
中國駐舊金山總領館王東華總領事致辭。（記者王子涵／攝影）
中國駐舊金山總領館王東華總領事致辭。（記者王子涵／攝影）

北京冬奧 奧運 舊金山

上一則

阿縣亞裔警校生被槍殺 妹籲兇手站出來承擔罪責

下一則

聖荷西2市議員提議 非公民參與地方選舉

延伸閱讀

北京冬奧近 疫情燒 中國再叫停6架飛美航班

北京冬奧近 疫情燒 中國再叫停6架飛美航班
北加僑胞舉辦「迎新春‧迎冬奧」活動 支持美中運動員

北加僑胞舉辦「迎新春‧迎冬奧」活動 支持美中運動員
北京冬奧台灣不缺席 將參加雪橇、高山滑雪等項目

北京冬奧台灣不缺席 將參加雪橇、高山滑雪等項目
荷蘭籲選手帶空白手機防監控 中使館：炒作

荷蘭籲選手帶空白手機防監控 中使館：炒作
陳惠青 出任僑聯總會華府副主任

陳惠青 出任僑聯總會華府副主任

熱門新聞

李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

2022-01-12 15:50
據去看過該房的民眾表示，房子很不錯，但超過百萬成交也是令人咋舌。（讀者提供）

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

2022-01-12 19:34
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

1周工作4天…舊金山初創公司永久實施 Bolt員工超開心

2022-01-06 02:11
Westfield前兩小時停車保持免費。（谷歌街景）

聖荷西Westfield Valley Fair下月起將收停車費

2022-01-07 02:16
阿縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

下個月就畢業…阿拉米達縣亞裔警校生 返家路途魂斷槍下

2022-01-06 02:20

超人氣

更多 >
佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定

N95口罩能重複用幾次？專家：視情況而定
CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

CDC未改變戴口罩指南 但N95售價飆到「荒謬」

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂

舊金山聖荷西獨立屋 高出要價百萬成交 地產專家：市場瘋狂
美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁

美議員提疫調草案 中方90天內若不配合就制裁