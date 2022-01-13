助力北京冬奧 北加僑胞連線同慶

來自五大洲共十個海外僑團共同為北京冬奧會歡慶喝彩。（記者王子涵／攝影）

北京冬奧 會倒計時24天之際，由上海市僑聯主辦的「迎新春‧迎冬奧」海外僑胞助力冬奧連線活動，日前成功召開，分布在五大洲的十個海外僑團參與了本次活動。美國大上海聯盟、美國舊金山 東華社在舊金山分會場共同為冬奧會歡慶喝彩，祝願美中兩國運動員取得優異的成績。

中國駐舊金山總領館王東華總領事表示，2008年北京奧運 會成功舉辦，為世界奉獻了一場無與倫比的夏季奧運盛會，中國用百年時間圓滿回答了著名的奧運三問，實現了中國人的百年奧運夢。2022年 ，中國即將為世界再奉獻一場精采非凡的冬季奧運盛會。

美國大上海聯盟會長璩以中表示，這是中國歷史上首次主辦冬奧會，北京也是歷史上首個同時舉辦冬奧會和奧運會的城市，雖然海外僑胞暫時無法回到祖國親臨盛會，但高科技讓大家超越疫情和時空的障礙，可以通過線上的活動與五大洲的上海僑團、商會，共同為冬奧歡慶喝彩。

美國舊金山東華社秘書長王一定表示，2022北京冬奧會舉辦正值中國虎年新春佳節，長期生活在美國的華僑華人這次用實際行動發揚團結友愛、熱愛和平精神，為北京冬奧會助力加油，祝福北京冬奧會圓滿成功。

為實現五大洲僑胞共同慶祝，為此次活動提供技術支持的東華社前秘書長馮麒孫表示，僑胞們克服了許多困難，反複排練才讓今天的活動圓滿實現。「因為有時差的問題，一些僑胞的當地時間是凌晨5時，非常辛苦。」馮麒孫說，「我們還對連線系統進行了反覆測試，並要求活動前兩小時上線，調試聲音、光纖，確保活動順利進行。」

馮麒孫補充，冬奧是全球華人關注的重點，並且恰逢傳統節日春節，所以才有了「迎新春‧迎冬奧」全球連線的想法。

參與會議的嘉賓有上海僑聯主席齊全勝、副主席陶勇、副主席錢仲焱、北京冬奧會運動員委員會主席揚揚、上海僑聯部長沈琦琦、美國舊金山東華社名譽社長唐勁輝、代理社長張玉琪、阿聯酋上海總商會暨同鄉會、非洲上海總商會、英國上海分會、俄羅斯莫斯科華僑華人聯合會、美東紐約三江慈善公所、美國上海總商會、美國上海聯誼會、澳大利亞悉尼上海商會。