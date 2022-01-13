靜宜大學校友 2月11日線上新春聯歡暨年會

北加州靜宜大學校友會將舉辦年會，並邀請邱彰與趙國華擔任主講。（記者李榮／翻攝）

疫情 依然持續、變種病毒甚至更為肆虐。北加州 靜宜大學校友會宣布將於2月11日（周五）下午5時舉辦線上新春聯歡暨年會，邀請前立委邱彰律師，及加州公共衛生部醫院緊急準備聯絡官趙國華博士線上座談。邱彰將介紹「Herstory-美國華人 女性法律史」，趙國華則將分享疫情最新的轉變以及防疫的準備。

北加州靜宜大學校友會指出，北加校友會成立於1985年，會員老中青三代涵蓋1952至2014年畢業的校友。校友會除積極參與僑社的愛國、公益活動外，每年都會以各種類型舉辦校友聯誼活動。自2020年新冠肺炎疫情開始，校友會改用線上活動，先後舉辦過新春聯歡、年會及中秋節聯歡會。母校校長唐傳義、修女傅寶善等師長都撥冗出席，師生線上談古論今，聯絡感情。

校友會指出，美國女性華人可以說是「沒有地位的弱勢族群」，在美國生活的艱辛與困苦，超乎一般人的想像。早期的華人女性透過不斷努力與法律訴訟才爭取到公平、正義與權益。當天邱彰將透過座談回看歷史，清楚的認知與省思，以及女性所肩負的使命是何等的任重道遠。

另外，近兩年來世界各地飽受新冠肺炎疫情的肆虐，如今變異的病毒已有2000多種，令疫苗無法充分應付病毒。趙國華在講座中，會教導大家如何因應疫情做最好的準備，並分享病毒變異的最新狀況。趙國華擔任加州公共衛生部醫院緊急準備聯絡官18年，近期並參加了數百場有關病毒、抗體治療與疫苗的會議，對地方公衛系統及聯邦的疫情防治都非常瞭解。歡迎大家線上提問，趙國華將會詳細解惑。

校友會介紹，靜宜大學創辦人是美國主顧會修女蓋夏姆姆Sister Marie Gratia Luking，中文名字為陸靜宜。蓋夏姆姆在「女子無才便是德」的封建時代，為了勸說女子接受教育面臨諸多困難阻擾，但還是以堅毅不拔的精神辦學，提升女性學識與自由民主意識。她於1932年遠赴河南開封創辦靜宜女中，1948年到台灣，開始積極投入復校的事宜。次年在台中市自由路開辦「天主教英語學校」，接著於1953年興建台中市復興路校舍，直至1956年正式向教育部立案成立「靜宜女子英語專科學校」，奠定今日靜宜的基礎。

年會Zoom ID:2993013408。Password:12345。有意參加活動的校友及親朋好友們請聯絡Hannah Yu，408-688-4002。電郵：[email protected]。