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荷姆斯案最終宣判或等到勞工節後 檢察官將撤銷3項指控

記者王子涵／聖荷西報導
荷姆斯與丈夫埃文斯（Billy Evans）共同走出聖荷西聯邦法院。（本報檔案照，記者王子涵╱攝影）
荷姆斯與丈夫埃文斯（Billy Evans）共同走出聖荷西聯邦法院。（本報檔案照，記者王子涵╱攝影）

根據聖荷西聯邦法院公布的最新法庭文件，儘管Theranos公司創始人荷姆斯（Elizabeth Holmes）在本月初已經被陪審團判定有罪，但最終宣判的時間可能要被推遲到9月5日勞工節後。

聯邦檢察官以及荷姆斯辯護律師在11日提交給法院的文件上顯示，他們同意將荷姆斯的宣判時間推遲至9月12日，也就是勞工節假期後。通常來說，聯邦刑事案件的宣判在幾個月內就可以完成。

文件中描述推遲的原因為，與案件相關的訴訟正在進行。這所指的便是對Theranos前執行長、荷姆斯前情人波瓦尼（Sunny Balwani）在3月的審判。

聖荷西聯邦地方法院的陪審團在1月3日裁定荷姆斯四項欺詐罪名成立。另外七項罪名中，四項欺詐病人的指控被判無罪，另三項欺詐投資人的指控未達成裁決。

荷姆斯上交了50萬元的保釋金以獲得保釋。但法院的文件中又提到，荷姆斯的律師與檢方達成一致，保釋金以財產的形式做擔保，文件中尚未提及是何種形式的財產。

檢察官還在文件中提到，他們將在本周末撤銷陪審團無法達成一致的三項指控。法官達維拉（Edward Davila）已裁定這些指控屬於無效審判。

法律專家表示，荷姆斯是一名不滿一歲嬰兒的母親，不排除她在之後上訴的可能。這可能會進一步推遲宣判的時間。

荷姆斯 勞工 聖荷西

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