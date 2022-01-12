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N95口罩能重複用幾次? 專家：視情況而定

編譯組／灣區11日電
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）
專家表示，N95口罩視情況可重複使用。（美聯社）

為了提高抵抗高傳染性Omicron病毒株的能力，衛生專家建議民眾在病例激增期間改戴保護力較高的N95、KN95或KF94口罩。不過，缺點是不能像布口罩一樣丟進洗衣機裡洗。

N95這類丟棄式口罩並非只能用一次，但的確不能長時間重複使用。究竟能用多久？專家說：視情況而定。

舊金山加大醫院安全長卡森（Matt Carlson）表示，一般對N95這類口罩可戴幾次並無共識，但應該根據一些變數做出決定，包括口罩品質狀況、長時間的貼合度和完整性、以及人們佩戴時的環境。

顧名思義，N95和KN95口罩可有效過濾空氣中高達95%的懸浮微粒。N95是符合美國標準的口罩，同時獲得國家職業安全與衛生研究院（National Institute for Occupational Safety and Health）的認可。KN95是符合中國標準的口罩。KF94是符合南韓標準的口罩，可過濾空氣中高達94%的懸浮微粒，基本上等於是南韓的N95口罩。

何時淘汰舊口罩？

專家表示，無論使用哪一種口罩，戴的時間愈長，鬆緊帶和口罩密合度就愈鬆，經常觸摸或摘除口罩也會提高損害口罩結構完整性的機會。

卡森表示，判斷口罩是否還能繼續使用，應該經常觀察它的品質狀況，例如過濾層是否明顯潮濕或有污漬，或口罩邊緣是否無法再緊貼臉部。如果是，就應該換用新口罩。

舊金山加大人口健康與健康平等學院（Population Health and Health Equity）副院長畢賓斯多明哥（Kirsten Bibbins-Domingo）表示，一般來說，她一個N95口罩不會重複戴五次以上，如果弄髒或弄濕，就會丟掉。

一些專家表示，如果處理、存放得宜，一個口罩最多可以重複使用一周。但是，如果口罩是在像醫院這類高風險場所戴過，最安全的作法就是用完就丟掉。

如何處理和保存？

聯邦疾病防治中心（CDC）呼籲民眾佩戴口罩時千萬不要觸摸口罩正面，因為雙手可能有病毒會污染口罩，反之亦然。摘除口罩時要抓著鬆緊帶取下。在公共場所用餐取下口罩時，最好把口罩放進口袋、皮包或紙袋裡保持清潔，然後清潔雙手。重新戴上口罩後也要再次清潔雙手。

如果希望重複使用口罩，CDC建議把口罩放入乾燥透風的袋子中，例如紙袋或網狀布料袋。畢賓斯多明哥指出，舊金山加大醫院員工會把口罩放入寫有個人姓名的紙袋中吊起來晾乾，然後重複使用。

口罩可以消毒嗎？

目前民眾沒有可自行消毒口罩的方法。

卡森說：「目前雖有一些可有效消毒丟棄式口罩的科技，但只在危機狀況下提供給醫療單位使用。」

因此，當口罩已不適合繼續使用時，就應該丟棄。

口罩 舊金山 南韓

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