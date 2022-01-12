屋崙華埠華裔長者遭攻擊 6路人見義勇為伸援

10日上午9時30分，屋崙華埠9街夾Franklin街發生非裔男子推倒80歲華裔阿婆事件，這是屋崙華埠自去年1月底以來、發生的第二起類似推倒罪案。紅圈中為襲擊過程。（視頻截圖）

10日上午9時30分，屋崙華埠 9街夾Franklin街發生非裔男子推倒80歲華裔阿婆事件，這是屋崙華埠自去年1月底以來、發生的第二起類似推倒罪案。華埠合興佛具東主林子勤（Kenneth Lam）11日表示，他開車上班，目擊全過程。立即停車幫忙。包括他在內的六個路人站出來見義勇為，阻止或攔住嫌犯。當時有華人 商店東主飛奔過來打了嫌犯一拳，阻止他繼續傷害阿婆。可惜事發倉促，未留下阿婆電話或資訊。事發過程被路邊數個攝像頭拍下。

看到有人推倒華裔阿婆，屋崙華埠商戶林子勤緊急下車阻止。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙警局也表示，針對虐待老人和可能造成嚴重身體傷害的攻擊行為，正在啟動調查。警方也在審查視頻，並試圖找到受害者。如果市民有受害者或嫌疑人的訊息，可致電510-238-3728。

林子勤說，10日上午9時許，他駕車和太太一起準備回商店上班。在9街夾Franklin街等紅燈時，看到事發一幕。只見一名20多歲的非裔，快步走到一位80歲華人阿婆背後，大力將婆婆推倒。他看到後非常惱火，馬上和身旁的太太說，一定要阻止。於是緊急在路邊停車，衝上去，準備攔住襲擊男子。

10日上午9時30分，屋崙華埠9街夾Franklin街發生非裔男子推倒80歲華裔阿婆事件，這是屋崙華埠自去年1月底以來、發生的第二起類似推倒罪案。紅圈中為襲擊過程。（視頻截圖）

當時，包括他在內，至少有六個路人站出來阻止男子。這時，剛好在附近的華人商店東主也看到此事，飛奔過來，一拳打在嫌犯身上，預防男子進一步襲擊。

林子勤表示，他跑上前去想攔住男子，防止他犯罪後逃跑，男子看起來神志清楚，大叫著說，「別打我，我已經挨了一拳了。」林子勤怒吼著警告，「你為什麼打人？下次再來華埠做壞事，小心我們揍你。」

10日上午9時30分，屋崙華埠9街夾Franklin街發生非裔男子推倒80歲華裔阿婆事件，這是屋崙華埠自去年1月底以來、發生的第二起類似推倒罪案。紅圈中為被推倒的阿婆。（視頻截圖）

社媒上傳播的兩段視頻完整顯示攻擊過程。該非裔男子一路尾隨華人阿婆，將頭上戴的連體衫帽放下，隨後用左手大力推倒華裔阿婆。阿婆被推倒後，不少路人過來幫忙，有男子衝上去找攻擊者理論。

林子勤說，因為當時多個路人忙著阻止肇事者進一步行凶，慌忙之中，並未留下阿婆的資訊。但不幸中的萬幸，是突發事件出現後，相比於以往，更多路人站出來見義勇為、阻止襲擊者。台山同鄉會社安隊等義工隊都在華埠巡邏，保護家園。這也極大鼓舞民眾向罪惡說「不」的勇氣。

華埠社安隊負責人馬作林表示，警方已掌握嫌犯的身分訊息，但需要受害者錄口供，以便進一步逮捕和起訴。目前，社安隊正在多番打聽阿婆的訊息，但暫時沒有消息。

這是屋崙華埠一年來第二次發生推倒老人襲擊事件。2021年1月31日，同樣在華埠，有嫌犯從背後連續推倒三位老者，受害人包括一位91歲西裔長者。另二位是分別為60歲和55歲的華人王先生（Kon Wung）夫婦。三人均被送往醫院。背後襲擊推倒91歲長者的視頻放在網上，群情激憤。此事甚至成為白宮記者會上的話題，也是激發全美討論仇恨亞裔風潮的導火索之一。

為緝拿嫌犯，華裔影星吳彥祖和韓裔影星金大賢（Daniel Dae Kim）聯合捐款2萬5000元，屋崙的Metropolitan Bank銀行也捐出5000元，作為懸紅獎金。最終，警方逮捕了28歲嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim），他被起訴攻擊、造成身體傷害等五項罪名。