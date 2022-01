醫院缺人手 聖他克拉拉縣不強制員工打加強針

柯迪表示,加州政府州府最近政策改變,讓聖他克拉拉縣能放鬆縣府的強制打加強針規定。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣去年年底規定,醫院或高危險場所員工均需打加強針。但醫院法方面抗議稱現階段Omicron 變種病毒氾濫,醫院人手嚴重不足,硬性要求打加強針,人手短缺問題將更為嚴重。聖縣公共衛生局現在對過去強制規定表示讓步。

聖縣公共衛生局日前宣布,將設定豁免程序,讓沒接種疫苗或沒打加強針的醫院員工、護理人員、監獄人員,或其他群聚場所工作員工繼續留在他們的工作崗位。

聖縣縣府去年12月28日對這些在南灣高危險場合工作的15萬名員工要求打加強針,且不得以宗教或健康理由逃避,如2022年1月24日前仍未打加強針,則將調離到其他低危險工作場所。

根據聖縣衛生局10日公布新規定,高危險工作場所員工如未打加強針者如每周檢測 兩次,室內戴口罩,仍可繼續留在工作崗位。然不得使用休息室、服務機構餐廳。另室內有同事時,也不能在室內用餐。

加州 各縣中,聖他克拉拉縣衛生局採取較嚴格規定。康曲柯士達縣去年12月亦發布同樣打加強針規定,然而未打加強針員工如果每個星期測試,測試結果陰性,仍可回到機關工作。

然而要取得聖縣縣府豁免權的機關團體、公私立醫院、老人療養院均必須向縣府衛生局證明人手嚴重短缺。衛生局可隨時取消其豁免權。

聖他克拉拉縣公共衛生長主任柯迪(Dr. Sara Cody)說:「首要目標是確保重要公眾服務單位人手充足,確保病人得到照顧,因此必須仔細傾聽服務人員的心聲,任何方面都必須注意到。許多醫療單位表示面臨重大挑戰,由於許多醫護人員生病請假,醫院人手嚴重不足」。

她說,州府最近政策改變,讓她能放鬆縣府的強制打加強針規定。加州州府9日宣布,檢測陽性,然並沒出現症狀醫療人員,或者暴露於新冠病毒員工,均可提前返回其工作崗位。

柯迪說,根據州府意見,縣府可以稍加放鬆。如醫院或其他部門人手嚴重短缺,仍將繼續要求打加強針,或隔離高危險性,然而尚未感染新冠病毒員工,在這種特殊情況下,類似這種規定沒有太大意義。

根據聯邦健康與公共服務部(the U.S. Department of Health and Human Services),在Omicron變種新冠病毒發威下,全國新冠病例狂飆,全國四分之一的醫院人手「嚴重不足」。聖縣面臨情況同樣嚴峻,許多醫院員工測試陽性,請假無法上班。