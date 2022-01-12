醫院缺人手 聖他克拉拉縣不強制員工打加強針

柯迪表示，加州政府州府最近政策改變，讓聖他克拉拉縣能放鬆縣府的強制打加強針規定。(本報檔案照)

聖他克拉拉縣去年年底規定，醫院或高危險場所員工均需打加強針。但醫院法方面抗議稱現階段Omicron 變種病毒氾濫，醫院人手嚴重不足，硬性要求打加強針，人手短缺問題將更為嚴重。聖縣公共衛生局現在對過去強制規定表示讓步。

聖縣公共衛生局日前宣布，將設定豁免程序，讓沒接種疫苗或沒打加強針的醫院員工、護理人員、監獄人員，或其他群聚場所工作員工繼續留在他們的工作崗位。

聖縣縣府去年12月28日對這些在南灣高危險場合工作的15萬名員工要求打加強針，且不得以宗教或健康理由逃避，如2022年1月24日前仍未打加強針，則將調離到其他低危險工作場所。

根據聖縣衛生局10日公布新規定，高危險工作場所員工如未打加強針者如每周檢測 兩次，室內戴口罩，仍可繼續留在工作崗位。然不得使用休息室、服務機構餐廳。另室內有同事時，也不能在室內用餐。

加州 各縣中，聖他克拉拉縣衛生局採取較嚴格規定。康曲柯士達縣去年12月亦發布同樣打加強針規定，然而未打加強針員工如果每個星期測試，測試結果陰性，仍可回到機關工作。

然而要取得聖縣縣府豁免權的機關團體、公私立醫院、老人療養院均必須向縣府衛生局證明人手嚴重短缺。衛生局可隨時取消其豁免權。

聖他克拉拉縣公共衛生長主任柯迪(Dr. Sara Cody)說：「首要目標是確保重要公眾服務單位人手充足，確保病人得到照顧，因此必須仔細傾聽服務人員的心聲，任何方面都必須注意到。許多醫療單位表示面臨重大挑戰，由於許多醫護人員生病請假，醫院人手嚴重不足」。

她說，州府最近政策改變，讓她能放鬆縣府的強制打加強針規定。加州州府9日宣布，檢測陽性，然並沒出現症狀醫療人員，或者暴露於新冠病毒員工，均可提前返回其工作崗位。

柯迪說，根據州府意見，縣府可以稍加放鬆。如醫院或其他部門人手嚴重短缺，仍將繼續要求打加強針，或隔離高危險性，然而尚未感染新冠病毒員工，在這種特殊情況下，類似這種規定沒有太大意義。

根據聯邦健康與公共服務部(the U.S. Department of Health and Human Services)，在Omicron變種新冠病毒發威下，全國新冠病例狂飆，全國四分之一的醫院人手「嚴重不足」。聖縣面臨情況同樣嚴峻，許多醫院員工測試陽性，請假無法上班。