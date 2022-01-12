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龐建國墜樓亡 戴錡：若因政治 太可惜

記者李榮／佛利蒙報導
龐建國留下「不公不義的台灣，我生不如死！」幾個字，引起一片惋惜。（本報資料照片）
龐建國留下「不公不義的台灣，我生不如死！」幾個字，引起一片惋惜。（本報資料照片）

前立法委員、文化大學教授龐建國傳出在台北市內湖區住家墜樓，警消到場處理時已經死亡，享壽68歲，引起各界震驚。多年前曾邀請龐建國訪美的現任新黨北美地區總召集人戴錡11日指出，龐建國優秀、學養高，如果如外傳為了台灣政治現況自殺，實在太不值得，「再怎麼樣的國家大事也不到死的地步！」

1953年出生的龐建國曾任市議員，也曾當選台北市中正、萬華區的立法委員，2008年出任中華民國總統馬英九政府的海基會副秘書長，擔任兩岸談判代表，但後來因失言風波而退出第一線工作，轉往大學任教。據曾擔任主播的妻子邱秀珍在龐建國墜樓後稱，龐建國先前沒有憂鬱症病史，家中也無經濟問題，發生意外大家都很驚訝。

戴錡回憶，20多年前他替王建煊在美國舉辦籌款巡迴演講，龐建國與前台北縣議員吳善九等人都一起來。當時龐建國是台北市議員，龐建國與吳善九兩人的形象很像，能說善道又風度翩翩，是菁英人才，可惜後來吳善九也於幾年前在自己服務處內遭槍擊身亡，而龐建國現在又被發現墜樓，令人不勝唏噓。據社交媒體對話顯示，龐建國在當日清晨到4時38分，還在LINE某群組中連發三次「不公不義的台灣，我生不如死！」後來在7時許墜樓。

「不知道（龐建國）是遭遇到什麼事情？」戴錡表示，龐建國或許是為了政治太過失望，因此走上絕路。但是，某種程度上來說台灣的選民本來就「sense不夠」，「任何民主政治的選舉結果，都是老百姓自己的選擇，惡果大家一起承受。台灣未來的前途是選民自己造成的，龐建國不必替全台灣的選民擔憂、替大家難過。」

戴錡舉例，就像當初國民黨內有許多人支持李登輝，但那時也有很多有志之士看出這批人對李登輝的認識不清，將會帶國民黨走向敗亡；而後來也一一應驗，到現在國民黨還是走下坡。另一方面，現在台灣的情況也差不多，選民看不清楚支持台獨與民進黨路線將把自己帶入險境，「這些話我們都說了近30年。龐建國從1993年就站出來，把近30年生命奉獻進去。對我們來說，意見表達完了，將來的惡果不應該由龐建國獨自承擔。」

戴錡說，龐建國墜樓真的非常可惜，雖然對於選舉結果失望是必然的，但是實在不必對選民期望太高，免得失望也相對較大。他認為，台灣在現在綠營的執政之下，走向敗亡是遲早的事情，「龐建國走得太早，應該留下來做台灣衰亡的見證者。調整好心態，當歷史的證人。」

國民黨 中華民國 馬英九

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