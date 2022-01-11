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檢測能量不足 聖他克拉拉縣衛生局：有症狀先假設確診

記者李榮／灣區報導
疫情升溫的環境之下，預約檢測並不容易。（記者李榮／攝影）
疫情升溫的環境之下，預約檢測並不容易。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情在變種病毒Omicron的肆虐下，社區感染的情愈來愈嚴重。許多民眾周一上班，發現許多同事請假未到辦公室，一打聽之下才知道原來已經確診。另外，也有家長上班到一半，被學校電話通知，稱有其他學生確診，因此校園關閉一周，必須等到學生證明陰性檢測過才能返校。

聖荷西上班的Alan Cheng指出，他的公司類似是製造業，多數員工都必須到公司作業，無法在家上班。上周還算是新年假期的尾聲，不少同事還在休年假，這周原本預計多數同事的都會返工，沒想到周一上午直到10點多，到班率還是並不高，詢問了人資後，才發現幾位同事是已經確診、或是懷疑確診，因此在家休息。

他與同事聯繫後，發現大家多半出現典型的症狀，像是喉嚨痛、鼻塞等，也有些人是去年底就在家自篩確診，但直到目前還未能完全康復，雖然體力已經復原，但味覺、嗅覺大概只有過往的30%左右。他在擔心之下，也打算趕緊去檢測，不過到處找了一圈，發現檢測相當難預約，找了好幾個不同的網站，最後才好不容易約到下周一的檢測。

在聖荷西與密爾比達交界處上班的Sally Huang也指出，這次的Omicron真的是來勢洶洶，「上禮拜身旁就已經有不少朋友傳出確診，這幾天又陸續增加了一些。」原本她還是繼續送小孩到學校，結果周一上午學校傳出有其他學生確診，要家長到學校將小孩接走，預計關閉至少一周。但是她也在煩惱，因為學校規定返校時必須提交陰性證明，可是現在檢測到處都很難預約，家長群內一片慌亂，不知所錯。

對於檢測能量不足的現況，聖他克拉拉縣府坦言，節日假期後許多人出現新冠肺炎症狀，或是得知聚會中有人確診而急著做檢測，因此檢測需求大增。

聖他克拉拉縣衛生局指出，各地檢測站出現暫時的量能不足，而家用檢測劑也出現售罄的情況，建議民眾如果生病，務必留在家裡，「在Omicron大流行中，若出現流鼻涕、頭痛、疲勞、打噴嚏，喉嚨痛或發燒等的症狀，而無法做檢測確認的情況下，請暫時假設您已經感染，並且進行自主隔離，避免可能的病毒傳播，直到檢測確認。」

衛生局說，聖他克拉拉縣已將針對公眾的隔離和檢疫指引與加州公共衛生部的指引保持一致，希望民眾遵守。如果民眾有機會檢測，希望能踴躍檢測，檢測是免費的，不需要保險。可以到住家附近的藥局做檢測，或是上聖縣網站www.SccFreeTest.org登記。

檢測 Omicron 聖荷西

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