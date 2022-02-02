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聖他克拉拉縣府：染疫診斷康復10天後 可打加強劑

記者李榮／聖荷西報導
新冠肺炎疫情嚴峻，除了口罩以外，公衛專家呼籲儘早接種加強劑。（記者李榮／攝影）
新冠肺炎疫情嚴峻，除了口罩以外，公衛專家呼籲儘早接種加強劑。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，疫苗與加強劑被視為阻斷病毒傳播、避免重症的重要工具之一。聖他克拉拉縣府呼籲，由於Omicron變種病毒的傳播力超強，建議所有符合條件的人都去接種加強劑。如果曾經被診斷或者感染新冠肺炎者，「只要恢復健康，並且在被診斷之後經過十天，就可以接種加強劑。這指引適用在所有新冠肺炎疫苗，包括加強劑。」

縣府表示，12歲及以上、只要在聖他克拉拉縣居住或工作，並且於在五個月前接種輝瑞（Pfizer）或莫德納（Ｍoderna）疫苗，或兩個月前接種了強生（Johnson & Johnson）疫苗的民眾，都能夠接種加強劑。目前所有縣府營運的疫苗站都提供加強劑的施打，並且品牌可以混打，民眾能夠選擇和先前不同品牌的疫苗。

縣府再次提醒，接種疫苗完全免費，不需要保險，也不影響移民身分。

另外，由於疫情升溫，社區也不斷在討論是否繼續實體授課。聖他克拉拉縣表示，雖然社區中Omicron變種病毒持續肆虐，但是聖縣有全加州最高的疫苗接種率，學區也做好了保護學生及教職員的準備，讓學生繼續上實體課。針對K-12學校師生的安全措施包括：持續要求戴口罩、要求教室加強通風，並且要求學生一但有生病症狀，就要留在家中。

目前針對學生的檢疫及隔離指引如下：建議有新冠肺炎症狀的學生及教職員要在沒有使用藥物退燒24小時、其他症狀改善後，並且獲得陰性檢測報告，或是取得醫生證明症狀跟新冠肺炎無關(是過敏或氣喘)，或證明是其他疾病或是自有症狀後十天，才能回到實體教學環境。

此外，在學校教職員監督的情況下(包括室內及室外，公營或私營校車內)，如果是未接種疫苗卻暴露於新冠確診者的學生(在24小時中0-6英尺的距離內接觸超過15分鐘)，必須要無症狀、繼續戴口罩、並在檢疫期間一星期內做至少兩次的新冠肺炎檢測、暫時停止所有的學校課後活動(包括體育練習或競賽與社區活動)，才能繼續到校上實體課。

疫苗 新冠肺炎 變種病毒

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