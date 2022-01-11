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矽谷辦公室租金反彈回升 創新高

編譯組／聖荷西電
矽谷辦公室租金反彈回升創新高，投資者搶占大型辦公大樓。（美聯社）
矽谷辦公室租金反彈回升創新高，投資者搶占大型辦公大樓。（美聯社）

根據商業地產公司Colliers發布新報告，得益於強勁的租賃活動和踴躍的房地產投資者，矽谷辦公室租金已飆升至歷史新高。領英（LinkedIn）、特斯拉(Tesla)、Google、蘋果、亞馬遜和Facebook母公司Meta等科技巨頭在不斷尋求擴大矽谷業務的過程中，都進行了重大租賃交易或物業購買。

這些現象，與矽谷在2020年和2021年的大部分時間內，因政府機構為對抗疫情實行的大範圍停工而引起的沈悶的商業房地產市場，形成了一個可喜的對比。「我們看到與以前相比現在有很大的變化」，Colliers的研究總監圖特科（Lena Tutko）說。

儘管新冠病毒Omicron變種病毒帶來了持續的不確定性，矽谷科技巨頭似乎已經加緊努力，尋找並蒐羅大的辦公場所來租賃或購買。受這些活動的影響，矽谷的平均辦公樓租金在2021年的最後三個月裡飆升到歷史最高，達到每月每平方呎5.42元，比2020年第四季高出4.8%。這是該地區有史以來最高平均租金。

在2021年最後三個月的重大房地產交易中：

——Facebook母公司Meta在桑尼維爾北部園區租賃71萬9000平方呎的空間；

——LinkedIn以現金方式支付1億2280萬美元購買位於桑尼維爾W. Maude大街810、820和870號的兩棟舊辦公樓。這些建築將被推土機推倒，由一個大型科技園區取而代之。LinkedIn還在W. Maude大街684號租賃了相鄰的一棟現代辦公大樓，總面積為19萬4600平方呎；

——特斯拉在巴洛阿圖的Page Mill路1501號租賃了32萬5000平方呎。

Colliers報告中的令人沮喪的部分，是業主和租戶之間直接租賃的辦公室空置率仍然停留在兩位數，第四季平均為11.3%。儘管如此，可用的轉租空間數量已有縮減，2021年第四季的轉租空置率平均為3.7%，低於2021年第三季的4%。轉租空間的縮減被認為是一個令人鼓舞的跡象，因為科技公司因疫情關係採取在家工作模式，曾試圖轉租大面積的辦公空間。

Colliers表示，辦公室市場的轉變被認為是令人鼓舞的。「很多好事正在發生，」圖特科說。

矽谷 租金 房地產

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