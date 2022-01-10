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聖他克拉拉縣官員籲：與病毒共存 學校不要再遠距上課

編譯組／聖荷西9日電
聖縣衛生局長柯迪指出，南灣各學區必須設法與病毒共同生存，不要再回到遠距上課。(本報檔案照)
聖縣衛生局長柯迪指出，南灣各學區必須設法與病毒共同生存，不要再回到遠距上課。(本報檔案照)

灣區大部分學校去年已經重啟，讓學生回到校園正常上課，然而這波Omicron新冠變種病毒傳染迅速，不少校園師生感染病毒，校園重啟再度面臨挑戰。

全國疾病防治中心(CDC)與加州公共衛生專家呼籲民眾接種疫苗，定期檢測，同期採取其他防疫措施如戴口罩等，可是他們也同時強調正常校園上課對學生身心發展的重要性。

聖他克拉拉縣衛生局長柯迪醫師(Dr. Sara Cody)與聖縣教育委員會學監迪萬(Mary Ann Dewan)日前發表聲明指出，即使Omicron新冠變種病毒蔓延全國，南灣各學區必須設法與病毒共同生存，不要再回到遠距上課。

由於Omicron病毒肆虐，灣區上周開學後出現一片混亂情況，許多教師生病缺席，校園人手短缺，有些學校被迫暫時關閉，學生家長群起抗議，然而柯迪與迪萬表示，雖然學區面臨挑戰，仍有義務繼續開放校園，這比遠距網路教學對學生產生的傷害輕微許多。

柯迪表示，大家已經學到教訓，學生最大的需求是面對面教育，遠距教學無法產生面對面授課對學生產生的正面影響，這包括心智與情緒發展，以及學習成效在內。柯迪與迪萬提醒學區，州府從去年6月起，已經不允許以遠距上課，代替正常課堂上課方式。

迪萬則強調，各學校必須採用各種減低病毒傳染的方法來對付疫情，如戴口罩，包括戴雙重口罩，接種疫苗，打加強針，接受檢測。學校如有人生病，必須居家隔離，避免病毒擴散。

根據加州教育廳的政策，即使學年期間，由於病毒變種或疫苗接種綠無法提升，疫情有所變化，各學區仍必須在保護學生安全下，繼續提供面對面授課。

可是有些學區自行採取行動。聖他克拉拉縣內的密爾比達聯合學區的學生超過1萬人。學區上周五宣布，學區內學校到1月18日為止，全面採取網路教學，讓檢測陽性學生有時間隔離復元。

不過據9日最新消息，在聖縣政府一再要求下，密爾比達聯合學區已經同意，10日至14日的這一星期仍然保持面對面授課。

由於許多師生檢測陽性，西康曲柯斯達聯合學區上周關閉整個學區內54所學校。校園關閉期間學區並沒有提供與遠距教學。

另外屋崙聯合學區有500名以上教師請假，造成學區關閉12所學校。學區教師上周五發動車隊大示威，要求學區採取兩周線上教學。屋崙學區發言人表示，車隊示威為非法行為。

學區 檢測 口罩

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