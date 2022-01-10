大選年資金紛湧入 金山地檢長罷免選舉 吸金近300萬

舊金山大選年資金紛紛湧入，地區檢察長博徹思罷免選舉最為昂貴。（美聯社）

舊金山 正在緊鑼密鼓為一個非常繁忙的選舉年做準備，選舉資金也紛紛湧入競選活動。

距離2月15日的學校董事會罷免 選舉和州議會特別選舉只有六周時間，各競選活動正在加緊籌款。但最昂貴的競選，將是6月7日舊金山檢察長博徹思（Chesa Boudin）的罷免選舉，已經吸引了來自支持者和反對者的近300萬元經費。

說到籌款，市議員楊馳馬（Matt Haney）在包括舊金山東半部在內的第17選區議會特別選舉中處於領先地位。他的競選團隊3日）布，已經籌集了超過67萬5000元，意在取代離開州議會成為舊金山市府律師的邱信福（David Chiu）。根據加州州務卿的數據，有組織的勞工團體，特別是建築行業，為楊馳馬最大的捐獻者：十多個勞工團體各提供了9700元，數目為各組織自願競選開支的限額。(州一級的競選活動可以選擇是否同意競選捐款的上限）。

角逐邱信福空缺的科技企業家和政治新人馬百樂（Bilal Mahmood）的競選經理布魯克斯（Jesse Brooks）說，他們已經籌集了超過45萬5000元資金。這包括馬百樂本人捐助的10萬元，原因是該候選人不同意自願競選資金限制。

前市議員甘大為（David Campos）的競選經理安德遜（Daniel Anderson）說，已經籌集了超過35萬元的資金。州務卿的數據顯示，對甘大為的競選貢獻最大的是個人，盡管教師和醫療保健工會也提供了捐款。甘大為還從幾位民選官員的競選活動中獲得了4900元，此為個人捐款的自願上限。這些官員包括州參議會臨時議長艾金斯（Toni Atkins），州眾議員梅迪納（Jose Medina）、拉莫斯（James Ramos）以及里瓦斯（Luz Rivas）。

同樣競選州議員的城市學院校董秀蘋（Thea Selby）說，她已經籌集了10多萬元。她的最大捐助者幾乎都是個人。

對學區校董成員高勵思（Alison Collins）、盧佩思（Gabriela Lopez）和莫力加（Fauugaa Moliga）的罷免選舉，籌款數字更是一邊倒。根據舊金山道德委員會的數據，截至周三，反對罷免的一方僅籌集了5000元，另一個專門反對罷免莫力加的委員會籌集了1萬元。但在選舉的另一邊，支持罷免的兩個委員會已經籌集了超過110萬元。科技投資 者洛克（Arthur Rock）是支持罷免學校董事的主要捐助者，捐款近40萬元。風險投資家薩克斯（David Sacks）是第二大捐贈者，捐贈了近7萬5000元。

雖然還有六個月的時間，但對博徹思的罷免選舉已經吸引了數百萬的資金。支持罷免的委員會具有明顯的優勢，迄今已籌集了近210萬元，其中近140萬來自於 「改善舊金山的鄰居」（Neighbors for a Better San Francisco）。委員會的部分資金來自於慈善家哈斯（Mimi Haas）、銀行家斯帕特（Paul Holden Spaht Jr.）、以及風險投資家杜哈梅爾（William Duhamel）和莫門特（Jason Moment）的六位數的捐款。

兩個反對罷免博徹思的委員會共籌集了72萬9000元。企業家拉森(Chris Larsen)是主要的捐贈者，花費了10萬元來保博徹思的職位。