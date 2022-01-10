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海外炎黃子孫拜祖大典 3月27日矽谷登場

記者李怡／舊金山報導
與會代表發言。（記者李怡/攝影）
與會代表發言。（記者李怡/攝影）

由美國舊金山海外炎黃文化傳承基金會主辦、美國華商總會協辦的「第七屆海外炎黃子孫拜祖大典」記者會，9日在舊金山華埠華商總會辦公室召開。會上就今年拜祖大典的時間地點、主題亮點、大典流程進行發布，並感謝以往六屆拜祖大典的支持者、參與者和志願者朋友。

第七屆海外炎黃子孫拜祖大典組委會總顧問陳熊、組委會主席張麗莉、組委會執行主席楊磊、組委會總指揮胡長橋、張福明，組委會副主席侯秀琴、組委會副主席徐蘭英、賈惠君、李一冰、張雪玲，組委會顧問團主席李競芬、組委會公關部長唐勁輝、組委會宣傳部長於麗娜、大典主持人酈志堅等代表，出席發布會並發表講話。

會上宣布，2022年舊金山海外炎貴子孫拜祖大典訂於3月27日在矽谷離岸創新中心舉辦。共有九項程序：1，鑼鼓喧天。2，敬獻花籃（青少年獻花）。3，淨手上香。4，行施拜禮。5，恭讀拜文。6，樂舞做拜。7，高唱領歌。8，析福簽名。9，上下五千年。

與會者表示，「三月三，拜軒銀」是中華民族傳統文化，也是表達對文明始祖崇高敬意，對中華民族偉大復興和世界「和平和腔和諾」的美好祝福。

張麗莉表示，海外華人華僑是中華民族大家庭重要組成部分。舊金山海外炎黃子孫拜祖大典，與新鄭賞帝故里拜祖大典以「同根同祖同源平和睦和諧」為主題，共同道拜人文始祖一軒轅黃帝。她說，民不忘來路，拜祖大典是對偉大祖國、中華民族，中華文化的認同，又是面向當下，凝聚力量，共築中華民族偉大復興中國夢的具體行動，增強中華文明影響力、凝聚力、感召力的重要舉措。

舊金山海外炎黃子孫拜祖大典是無宗教的傳承中華文化的儀式型活動，已經舉辦了六屆，並由老僑、新僑、台灣同胞等50多個社團僑領組成了組委會。

與會代表發言。（記者李怡/攝影）
與會代表發言。（記者李怡/攝影）
第七屆海外炎黃子孫拜祖大典組委會代表合影。（記者李怡╱攝影）
第七屆海外炎黃子孫拜祖大典組委會代表合影。（記者李怡╱攝影）

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