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美化街景？投入治安？ 屋崙華埠社區促進會激辯

記者劉先進／屋崙報導
華促會會計李王懿青（左一）與互惠區顧問曼德裏（右）交流。李王懿青也建議，將人行道改造資金用於社區治安和安保。（記者劉先進／攝影）
華促會會計李王懿青（左一）與互惠區顧問曼德裏（右）交流。李王懿青也建議，將人行道改造資金用於社區治安和安保。（記者劉先進／攝影）

屋崙華埠社區促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌備委員會最近召開會議。會上，數個委員不同意目前的人行道整頓改造徵求意見書，認為投入80萬元放到人行道改造和街景美化上，沒有解決市民最關心的治安問題。在華埠巡邏近一年的台山同鄉會社安隊隊長馬作林表示，「若華埠治安不好，民眾不敢來華埠，社區掃得再乾淨、種了再多樹有什麼用？」

華促會籌備委員會將成立非營利機構，管理華埠互惠區範圍內每年120多萬元的地產評估費。資金將用於緩解華埠的治安、遊民、衛生、品牌宣傳等問題。其中，最大部分資金投入人行道整頓改造計畫。根據籌委會副主席、人行道小組委員會主席周能源此前的想法，是希望雇用社區大使巡邏清理街道、提供其他遊民轉介服務等，不用武力介入，降級衝突。

台山同鄉會社安隊隊長馬作林（左）在會上建議，應將人行道整頓資金，用於社區治安。（...
台山同鄉會社安隊隊長馬作林（左）在會上建議，應將人行道整頓資金，用於社區治安。（記者劉先進／攝影）

周能源：警員撤走後 盼華埠仍有人巡邏

周能源表示，此前，除籌委會會計李王懿青（Suzie Lee）外，未從其他委員聽到其他意見。人行道計畫徵求意見稿，是最後的草案，但仍可修改。目前，籌委會沒有討論希望與供應商簽訂的合同金額具體是多少。在業主公投通過的計畫中，相關管理計畫的總額是83萬5000元，他的草案中，將80萬元作為一個資金預留佔位（placeholder），另外3萬5000元用於任何其他應急或籌委會覺得合適的項目，如雇用保安巡邏，支持義工團體在華埠巡邏。

「但我沒有從委員們獲得任何對這些金額的反饋。到底資金如何分配？我希望在向潛在的供應商溝通前，籌委會對金額有共識，而不是來回爭論某個金額到底如何。形成共識很重要，因為屋崙警局在華埠加班巡邏的截止日是2月15日。（應定下金額，和供應商簽訂合同），要確保在15日後，在街道行走巡邏的人沒明顯減少。」

社安隊：關注治安 而不是綠化美觀

李王懿青表示，互惠區顧問曼德里（Marco Li Mandri）反復向她強調，清理街道，放置一些新的景觀構造，美化社區，將極大改良華埠。但如今不是兩年前，仇恨亞裔行動在華埠社區造成很大恐懼。華促會應該將重點放在安全和安保上。如果沒有安全和安保，只是清理街道，不會讓人們回到華埠消費。

籌委會委員托尼·鄭（音譯，Tony Trinh）建議，白天雇兩個保安步行巡邏，時間是早上11時到下午5時。在晚上有車子巡邏，保安不要步行，防止有人在華埠偷盜。

馬作林表示，從去年3月1日開始，社安隊在華埠一周七天巡邏，瞭解很多人心聲。治安是全民最關心的問題，不是綠化和清除塗鴉。希望人行道計畫有資金投入到治安中。「民眾不敢來華埠，社區掃得再乾淨、種了再多樹也沒用！」

華促會籌備委員會將成立非營利機構，管理華埠互惠區範圍內每年120多萬元的地產評估...
華促會籌備委員會將成立非營利機構，管理華埠互惠區範圍內每年120多萬元的地產評估費。（記者劉先進／攝影）

華埠義工巡邏隊 應給予資金支持

他還建議，人行道計畫中可以稍微少聘請一點社區大使，抽取部分資金，給華埠已有的兩支義工隊伍，分別是社安隊和藍天使義工巡邏隊，鼓舞士氣，推動華埠義工堅守崗位、保護華埠。

藍天使隊長鄺偉表示，應恰當使用互惠區徵收上來的資金。藍天使和社安隊成立近一年，出錢出力，為社區義務做的事情、帶來的良性改善有目共睹。以往，華埠從7街到10街，一路走來都有打破車窗偷竊後留下的碎玻璃，更不用說阻止各種罪案發生。希望將這筆資金投資於治安，不要忽略藍天使和社安隊的貢獻。

周能源表示，他同意安全和安保是華埠的重要議題。但人行道整頓計畫中雇用的社區安全大使，是以更間接的方式處理此問題，在街道上有更多的人行走，在商戶、居民及警員間溝通互動，分享更好的訊息。如果大家希望雇用保安，可以在人行道合同之外進行，從總體預算中撥款。比如拿出3萬5000元或5萬元，安保服務每小時35元，估計可以在華埠巡邏1000小時。但關鍵是拿出人行道整頓計畫的徵求建議書。若需保安，就再設一個徵求意見書，以敲定預算。

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