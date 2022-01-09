49人防線多名猛將回歸 戰公羊可期

主力角衛莫斯利（4號）傷癒復出。（Instagram截圖）

49人防守線上的多名重要球員完成了NFL聯盟所規定的最低五天的新冠隔離期，返回球隊準備周日對陣洛杉磯 公羊隊的比賽。

此次回歸的球員有自由衛沃德（Jimmie Ward）、角衛威廉 姆斯（K'Waun Williams）和強森（Dontae Jonson）。同時，主力角衛莫斯利（Emmanuel Moseley）也傷癒復出，他在12月對陣海鷹隊的比賽中扭傷腳踝而缺席了四場比賽，他將給球隊的防守線帶來巨大的影響。

在周六的訓練中，令人關注的是還是四分衛這一位置上的人選。教練組將替補四分衛蘇德菲爾德（Nate Sudfeld）擺上了訓練場，這說明伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）仍有機會周日出戰，他的拇指傷勢已經讓他缺席了上一場比賽，在前天的發布會上，他表示傳球仍然有疼痛的感覺。

保護好球權是蘭斯的首要任務。（Instagram截圖）

如果蘭斯獲得首發機會，那麼他的首要任務就是保護球的安全。「公羊隊有很多球員有能力改變比賽的進程。」蘭斯說，「對於我們來說，最大的任務就是保護好球權。」

為晉級季後賽 ，49人需要贏下周日的比賽，將主動權掌握在自己的手中。不然的話，他們需要等待新奧爾良聖徒隊的比賽結果。聖徒隊輸掉比賽或平局都將保送49人晉級季候賽，否則的話，49人本賽季的旅程就正式結束了。