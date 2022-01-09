中谷宇洛縣 縮短新冠隔離時間

聚會、旅行前後請檢測，倘若身體感到任何不舒服，也請留在家中並進行檢測。（本報資料照片）

根據聯邦疾病防治中心（CDC）和加州公共衛生部（CDPH）建議，宇洛縣 修改了當地公共衛生令，配合縮短新冠病毒隔離時間和隔離期，將隔離時間從之前的十日縮短至五日。政府表示，縮短原因主要是根據科學研究顯示，新冠病毒大部分傳播的時間是發生在病程初期，尤其是症狀出現前一、兩日和症狀出現後二至三日。

宇洛縣府表示，新冠病毒檢測 為陽性者，隔離期可以五日內就結束，但前提是確診者沒有任何症狀了，且在第五日或之後檢測為陰性。確診者雖解除隔離，但在室內仍須配戴防疫性、過濾性十足的口罩 ，直到第十日為止。

由於PCR檢測可能會在感染後一個月或更長的時間內，都產生陽性的檢測結果，因此確診者結束隔離期後，必須再次進行抗原檢測。宇洛縣已開始計畫為那些檢測陽性的人們，提供免費的家用版抗原檢測；至於過去90日內檢測為陽性的確診者，尚未施打補強針也有資格盡快施打補強針。

宇洛縣衛生官員西森（Dr. Aimee Sisson）表示，宇洛縣正在將隔離、檢疫的要求與州政府保持一致，隔離時間愈短，孩子們就能愈快重返學校、成人也能愈快返回職場，不過為了讓大家避免受到Omicron變種病毒侵襲，縣府仍嚴格要求，隔離五日後，檢測必須是陰性，且得在第六至第十日在室內戴口罩，才能提早解除隔離。

作為新指南的一部分，家用版抗原檢測結果現在也被接受作為陰性或陽性檢測的證明，如果學校、工作場所要求需要證明，這些家用版的檢測，都可以作為證明之一。縣府表示，證明文件應紀錄家用版檢測結果，並附上檢測報告、個人姓名及檢測日期、時間等資訊。

家用版檢測結果為陽性者，應該向保險公司、家庭醫師報告檢測結果，或撥打1-833-YOLOCOV（965-6268）致電宇洛縣公共衛生部門報告陽性結果。隨著市面上愈來愈多家用版檢測劑，縣府也正積極開發上網報告的平台。

醫護人員的隔離檢疫期則與一般大眾不同，根據疫苗接種情況及是否發生嚴重的人員短缺，衛生保健工作者的隔離時間為零至十日。

西森表示，強烈要求宇洛縣居民採取措施，保護自己和他人免受病毒侵害，如果符合條件，接種疫苗及補強針仍是對抗病毒的最佳保護措施，至於Omicron變種病毒近期襲來，一般布口罩不能提供足夠的保護，建議民眾購買N95、KN95、KF94等醫療用口罩，並確保口罩完整覆蓋在口鼻上，邊緣沒有縫隙。

如果民眾有任何症狀，或是與確診者有過密切接觸，聚會、旅行前後請檢測，倘若身體感到任何不舒服，也請留在家中並進行檢測。有關最新防疫指南及新冠病毒最新訊息，請至網站www.yolocounty.org/covid查詢更多細節。