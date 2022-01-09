口罩令延長至2/15 中谷餐廳多停止堂食

新年才開春，加州新冠病例再創新高，檢測隊伍也排得很長。（本報資料照片）

甫開春，新冠疫情便顯嚴峻。根據州政府統計，沙加緬度縣過去一周內新增9.7%，假期過後恐怕病例將持續增加，住院人數也在不斷增加中。為了避免病毒再度侵襲，州衛生官員將把公共場所室內口罩 令延長至2月15日，也導致許多中谷的餐廳又開始停止堂食，僅能外帶或戶外用餐。

加州 衛生廳（California Department of Public Health）廳長加利（Mark Ghaly）表示，隨著加州新冠病毒感染率繼續上升，口罩強制令原定於將1月15日，現在將再延長一個月，至2月15日。加利表示，等到2月15日時，政府將再次重新評估整個加州、社區和醫療保健大環境狀況，保證將最新訊息考慮在內，以確定是否會再次延期，或者是否已做好準備取消全州強制口罩令。

根據加州衛生廳統計，過去一周平均每天有5萬4695個新增病例，這是近兩年病毒大流行期間最高的新增數據，指標可能因新年假期周末的數據延遲而有所差距，但數據只會更多，不會減少，且整體趨勢線接近垂直，也說明了全州範圍內的傳播速度加快、數量爆增的趨勢。

根據加州公共衛生廳的數據，新冠病毒檢測 呈陽性的比率也飆升到新高紀錄，截至5日，全州七日陽性檢測平均值高達21.3%。

隨著Omicron變種病毒傳播速度快速，中谷等地、沙加緬度市內不少餐館開始停止內用，只提供戶外用餐或外賣，以保護員工和顧客。根據沙加緬度地方媒體KCRA報導，沙加緬度市中心的知名餐廳「Beast and Bounty 」已重新關閉，並表示為了安全起見，即日起將只開放戶外座位、外帶。

根據KCRA報導，「Beast and Bounty 」餐廳有些員工主動向餐廳表示，自己可能接觸到新冠病毒確診者，因此餐廳主動歇業至本月5日，以避免將病毒再傳播出去，不過由於員工仍在隔離，因此餐廳決定至少歇業至本月7日為止，如今又公開對外表示，近期不做內用生意，只開放外帶和戶外用餐。

「Beast and Bounty 」餐廳經營者兼廚師表示，身為企業主，有義務將員工和顧客的健康放在首位，即便政府沒有要求餐館做出改變，仍主動捍衛大家的健康與權益。

另外根據地方電視台ABC10報導，沙加緬度的知名早午餐餐廳「Bacon and Butter」也宣布近期將直接歇業，主要原因是團體聚會、派對和旅遊人數導致病例增加，迫使餐廳做出短期歇業的決定。