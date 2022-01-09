讀者投書：日裔美國人（五）

本想結束了，但這兩天翻閱各種資料，讀到一個我過去不知道，現在覺得很有意義的案件。想以此結束「日裔 美國人」篇章。這個故事牽涉到平等權利、對憲法的理解、人權和國家利益的問題。

Minoru “Min” Yasui (安井稔）是第二代日裔美國人，俄勒岡土生土長，也是俄勒岡大學畢業的律師。畢業後沒有馬上找到工作，由父親介紹到日本 駐芝加哥領事館工作，擔任理事專員，因為他懂日文。在日本偷襲珍珠港後，幾天內，他辭了這個工作，回到俄勒岡州。

安井稔是美國軍隊後備軍註冊人員，大學兩年中受過訓練。後備軍人平時是老百姓，召集的時候才穿軍裝。為了幫助日裔美國人，他在俄勒岡的波特 蘭市開了私人律師事務所。幾個月後，總統羅斯福簽署了9066號總統特令（Executive Order 9066），當時是1942年2月19日，內容包括對日裔美國人宵禁以及之後的集中禁閉計畫。

安井稔認為這個特令不合乎美國憲法，因為這特令是針對某一特定族裔的，是種族歧視。1942年3月24日晚上，他有意地在晚間走在波特蘭大街上，希望員警逮捕他，可是什麼都沒有發生，他晚上11時走到一位員警前面要求被捕，可是員警對他說：「別折騰了老弟，快回家吧！」

沒有辦法，他乾脆走進了警察局，自投羅網，以身試法。員警關了他，但是又馬上假釋了，在這段期間，日裔美國人開始被要求集中，去指定的十處集中地。

安井稔明確地對政府官員表達拒絕去集中地，並從波特蘭回到了父母所在Hood River的家中。這一行動違反了總統特令中不容許日裔四處旅行的規定，警察局不得不將他再次逮捕入獄。

他違反了兩次總統特令，一次是宵禁，第二次是私自旅行，都是明知故犯，有意違抗。美國的司法制度必須走正當法律程式（Due process），有多位律師擔任他的律師團。美國聯邦法官有獨立性，是按照法官對法律的理解情況來判罰，並不需要聽政府或總統的，這就是三權分立。

一位名叫James Fee的法官，最後判定政府將日裔美國人宵禁和被禁閉是違反憲法的，因此安井稔在這個問題上無罪，但是他判安井稔一年監獄及罰款5000元，因為他在日本領事館工作過，這是效忠日本的，應該取消美國公民權。

安井稔開始了9個月的訴求，在這期間一直被關著，官司則一直打到最高法院。最高法院最後裁定他應該有公民權，但是在戰爭期間，政府有權利限制公民的行為，又將官司打回到波特蘭的James Fee法官那裡。

James Fee覺得安井稔已經被懲罰夠了，他消除了原本裁定的5000元罰款，並立刻釋放他。安井稔被送到了關押日裔美國人的集中地，並遇到了自己心愛的姑娘，之後結婚成家，生了三個女孩。

二戰結束後，安井稔回到波特蘭市繼續他的律師工作，特別是為民權組織服務，也為政府部門做諮詢工作，包括在市府當顧問，也擔任過日裔美國人公民聯盟的主席。他一直要求推翻法院給他的判決，要求平反。

1986年聯邦法院最終推翻了這個判決，承認錯誤，宣布他無罪。2015年在夏威夷日裔參議員的提議下，他被授予美國總統自由勳章，這是美國非軍人的老百姓可以得到的最高勳章，表彰他為族裔公平，為了憲法的公正抗爭的勇氣和犧牲。

現在波特蘭一處政府大樓以他命名，還有他的紀念碑。對於這個案件的看法，也是仁者見仁、智者見智的，但是很有現實意義。知道了這個故事的過程，個人還是相當佩服這個日裔美國人的勇氣。

他可以以他對美國憲法的理解，用憲法保衛自己的權益、族裔的權益，挺著身子去向他認為不合法的規定抗爭，即便是總統特令，即便是逮捕，即便是坐牢，相當有骨氣，是真正的美國人！

另一方面，日本偷襲珍珠港後，美國上下氣憤填膺，一致抗日的大環境下，這位父母來自敵國，甚至在敵國領事館服務過的日裔美國人，卻不斷地「沒事找事」，多次挑戰極限，美國的員警和法院依然按部就班，按照當時對憲法和法律的理解來處置，最後還讓他折騰到最高法院。

美國政府並沒有簡單地從國家利益的藉口來處理，而是按照法律的規則來辦事。在個人和國家利益之間，依然有他爭辯和發聲的權利，甚至多少年後還給他發勳章，表彰他對政府的抗爭，給他這個「搗亂分子」道歉。

他這種「搗亂行為」倘若換個國家，不是一槍斃了，就是讓他坐進監獄，等到戰爭結束之後再說。

嗨，美國啊！美國，我怎麼說你呢？