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灣區多家餐廳面臨永久倒閉 金山市長籲聯邦援助餐飲業

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德在新聞發布會上發表講話說，她是簽署這項請聯邦資助餐飲業的25位市長之一。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德在新聞發布會上發表講話說，她是簽署這項請聯邦資助餐飲業的25位市長之一。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德（ London Breed）7日（周五）聯合屋崙市長薛麗比、聖拉斐耶市長凱蒂科林，與全美大城市市長一起，呼籲國會議員為餐館提供緊急救濟，阻止疫情對本地經濟進一步造成災難性影響，防止大量灣區餐廳永久性關閉。

這一請求是由洛杉磯、舊金山、西雅圖和芝加哥等城市的25位現任和前任市長簽署發起的。市長們表示，Omicron變種病毒給餐館業造成重大打擊，以至於許多餐館可能會永久關閉，估計會有86%的獨立餐館和酒吧有可能倒閉，因為這些餐廳之前沒有從聯邦的餐館振興基金中獲得資助。

灣區許多的餐廳因Omicron的迅速傳播，營業額受到了重大影響，很多餐廳業主因工作人員測試呈陽性只能馬上停業，或為了避免更多的損失將餐廳提前關閉，也有些恢復外賣業務並增加新的安全措施。在整個大流行期間，健康專家堅持認為，室內用餐是最危險的活動之一，因為人們必須摘下口罩。在Omicron病例激增的情況下，有些健康專家還特別警告，不要在室內用餐。

市長們在寫給聯邦的信中說道，餐廳和酒吧已經在疫情的影響下，苦撐了好長時間，估計全國有9萬家餐館在大流行期間倒閉。根據信中的信息，去年有超過10萬家餐廳，通過餐廳振興基金，總計獲得了286億美元的援助，但約有17萬7000名申請者，並沒有獲得任何資金援助。市長們希望國會可以即時補充資金。

實際上，這一請求將面臨很大的困難，目前儘管兩黨普遍支持早期的COVID救濟法案，但問題在於政治上變得越來越兩極分化。共和黨人反對一些救濟措施，例如州和地方救濟金，而民主黨認為這些措施必不可少，並批評了早期法案的效益不佳。

儘管有一些不同的法案可以為餐廳振興基金提供支持，但在沒有重大的COVID救濟計畫的情況下，爭取這項資金支持的唯一希望是，將其附加到更大的政府資助協議中。

全國25位市長聯名寫信的舉動，是由獨立餐廳聯盟發起的，這是振興餐飲業活動的一部分。此聯盟是在大流行期間成立的，其中包括舊金山的社區領導人，如金門餐廳協會的執行董事，和備受讚譽的加州大學的管理者等。

舊金山 Omicron 疫情

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