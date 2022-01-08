500教師「請病假」 屋崙12學校被迫關閉

屋崙7日有約500名教師稱病請假，導致學區內12所學校停課。（電視新聞截圖）

屋崙 7日有約500名教師稱病請假，導致屋崙聯合學區 （Oakland Unified School District）12所學校停課關閉。這兩成缺席的教師稱，他們在Omicron疫情期間的工作環境很不安全。

屋崙教師7日的罷課是灣區第二起教師「請病假」（sickout）抗議行動，在代課教師已經短缺的情況下，造成學校沒有足夠的合格教師可以授課。7日屋崙教師的抗議行動凸顯學校未來幾周將持續面對人員配置的不確定性。

學區發言人佐佐木（John Sasaki）譴責工會7日的行動不合法，同時表示，學區領導人堅持不會因為學校人員配置有困難而恢復遠距教學，因為遠距教學會傷害學生家庭，並使學區在預算已經短缺9000萬元的情況下浪費加州數百萬元資金。

提到教師未經批准請病假，佐佐木說：「這不是應該發生的事，尤其是在談到有關學生安全的時候。」

屋崙大部分學校7日都照常上課，除了九所高中、兩所初中和一所小學因為教師缺席停課，受影響的學生約8400人。這些停課的學校允許學生留在教室內，但加菲爾小學（Garfield Elementary）上午要求家長帶學生返家。

蘇英（Christena Sueing）的兒子是加菲爾小學的五年級學生，他們7日上午約8時20分到校時，在校門口被要求回家，教職員對他們表示，學校今天因為許多教師缺席所以停課。

蘇英說：「我很慶幸我現在沒有上班，否則我會很生氣。但這是新冠，能怎麼辦？許多人因為感染新冠正在跟死神拔河，所以我沒辦法太生氣。」

屋崙科技高中（Oakland Tech High School）校長費爾利（Richard Fairly）6日晚上已發出電子郵件要求家長7日不要送子女到學校，表示「很可能沒有教師上課」。

7日罷課的教師向學區提出七大訴求，包括未來兩周改為遠距教學、規定所有學生和教職員在校園內必須佩戴N95或KN95口罩 、每周提供核酸檢測（PCR test）、延長教師新冠有薪假到學年結束、立即與屋崙教育協會（Oakland Education Association）展開安全措施談判、在學區提出削減開支計畫避免加州接管之前暫停削減學生服務預算。

佐佐木指出，學區6日晚上和工會已同意多項教師提出的要求，包括延長教師新冠有薪假，以及先提供KN95口罩給所有教職員，再訂購KN95口罩給學生。