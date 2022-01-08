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舊金山市總圖照片展 紀念鐵路華工

記者李怡 / 舊金山報導
圖為1919年完成安裝最後一根鐵軌的三名鐵路華工。(美國藝術檔案館)
圖為1919年完成安裝最後一根鐵軌的三名鐵路華工。(美國藝術檔案館)

舊金山市公立圖書館為紀念華工對橫貫美國大陸太平洋鐵路的貢獻，將在19 日於市總圖書館內推出全新圖片展覽「沉默的道釘：尋找鐵路華工的足跡」。展覽藉由不同渠道採納而來的歷史圖像和近代照片，講述歷史上在美華工的故事。

展覽最主要的部分，是展出北京自由攝影師李炬(Li Ju)記錄從沙加緬度(Sacramento)至猶他州(Utah)普羅蒙特里尖峰 (Promontory Summit) 路線的作品。圖像展現了現在無人提及的1萬2000至2萬名華工，修築的由西向東鐵路的巨大成果。

展覽圖片中，有一部分是講述1869年鐵路竣工的重大意義。從這個具有象徵意義的里程碑開始，亞洲移民沿著這條新的鐵路散居美國各地。華工回到加州修建公路、運河，開發河口和三角洲，並創造了加州的第一次農業革命，在美亞裔則繼續向美國中心地帶和東岸擴展。

策展人桑蒂(Pat Santee)表示，「美國亞裔涉足其他行業，正是他們無法掩蓋的成功，引發了當地族裔對他們的強烈不滿，促使1882年『排華法案』(Chinese Exclusion Act)出台，禁止所有華工移民。亦正是從這一刻開始，美國華裔開始透過法院，為移民及其在美國出生的後代建立基本的法律保護」。

這些來自中國南部勞工的歷史和成就註定成為1969年第100屆黃金長釘(100th Centennial Golden Spike)慶典的重要部分。為了預備這個重要的周年紀念日，總部位於舊金山市的美國華人歷史學會(Chinese Historical Society of America)和六家公司贈送了牌匾，以表彰華工的貢獻，並承諾提供一個國家平台來講述他們的故事。然而，華工被剝奪了發言的機會。

許多來自舊金山和加州的私人與機構，致力於重申和講述這些鐵路華工的重要貢獻及其故事。展覽也感謝他們及其他遍佈全國各地的人士，讓亞裔開拓者的記憶歷久常新。齊心奪回美國亞裔在美國歷史中的席位。

李炬是自由攝影師和狂熱的業餘歷史學家，他對歷史照片特感興趣。他於1959年北京出生，電腦專業畢業，現為一名退休工程師。2010 年，他在國會圖書館瀏覽歷史照片，對1860年代第一條橫貫美國大陸鐵路的鐵路華工照片分外著迷。基於這些對被遺忘過去的瞥見，他開始研究中央太平洋鐵路的歷史，以及構成其勞工主要部分的中國華人。在2012年至2019年期間，他在橫貫美國大陸鐵路中央太平洋部分690公里的路線上來回折返了九次，在每次的旅程中，他都會尋找歷史照片中呈現的確切拍攝地點並拍攝。

展覽詳情，「沉默的道釘：尋找鐵路華工的足跡」舊金山市公立圖書館(100 Larkin Street)六樓天窗畫廊 (Skylight Gallery)，1月19日至5月22日，免費入場。欲知更多詳情，請瀏覽網頁：sfpl.org/exhibits。

亞裔 舊金山 圖書館

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