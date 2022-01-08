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修復工程師：千禧大廈平均每年傾斜3吋

編譯組╱灣區7日電
修復工程師透露，舊金山千禧大廈平均每年傾斜3吋。(Getty Images)
修復工程師透露，舊金山千禧大廈平均每年傾斜3吋。(Getty Images)

負責修復千禧大廈(Millennium Tower)的工程師日昨承認，自修復工作開始，大廈仍持續每年傾斜3吋；他也透露，團隊並未向修復承包商提供有關避免因在地基兩側鑽孔和挖掘而變得情況更糟、並防止大廈下沉與傾斜的措施。

千禧大廈目前在舊金山市區佛利蒙街(Fremont Street)與米慎街(Mission street)轉角向北與向西傾斜約26吋。監測數據顯示，去年所謂的修復工作期間，發生10英吋傾斜與約2英吋的沉降。

舊金山市議員佩斯金（Aaron Peskin）不悅地表示，現已開始2022年新的一年，去年與過去多年來，千禧大廈持續下沉與傾斜。

修復工程師翰伯格(Ron Hamburger)6日在市議會千禧大廈聽證會首次承認，團隊並未向修復承包商「Shimmick Construction」提供任何有關如何限制鑽孔與挖掘安裝鋼支撐樁影響的初步措施。他指出，安裝樁的程序基本上是承包商的特權，所以並未告訴他們如何安裝，僅指定所需直徑與強度的樁，將其作為設計建造安裝樁。

佩斯金轉而詢問市府官員，他們則確認有關說法是標準作法。不過，佩金斯駁斥說，千禧大廈是一座50多層樓高的建築大樓，非常沉重，並且位在舊金山市中心。他不認為有太多空間，可供作修復計畫期間修正與學習。

翰伯格透露，千禧大廈持續以每年3英吋的速度傾斜。這棟建築物也持續以每年約半英吋的速度下沉。他指出，無論是否在現場進行修復工作，大廈都持續傾斜下沉，建築物仍然安全，儘管如此，修復施工需盡快完成。

按照目前傾斜速度，若不進行修復，千禧大廈的傾斜度可能將達到40英吋的最大值。翰伯格表示，若不修復，大廈將於短短幾年內嚴重傾斜，電梯與走道可能都無法繼續運作。他向舊金山市議員們報告，在基石上安裝18根鋼樁，是阻止傾斜並可能扭轉其中部分傾斜的最佳方法，盡快完成計畫，對每個人都有益處。

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