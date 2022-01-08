荷姆斯定罪後3天 與家人輕鬆散步、遛狗

荷姆斯與丈夫埃文斯（Billy Evans）共同走出聖荷西聯邦法院。（記者王子涵╱攝影）

驗血科技公司Theranos創辦人荷姆斯 （Elizabeth Holmes）被判詐騙、密謀等四項罪名成立後的第三天，有媒體拍到荷姆斯與家人們一起在自家莊園內散步。同行的人包括荷姆斯的母親諾艾爾（Noel Holmes）、丈夫埃文斯（Billy Evans）、兒子威廉 姆（William Evans）、一名女性朋友和兩條狗。荷姆斯的表情十分輕鬆，不時還面帶微笑。

37歲的荷姆斯已成立的四項罪名中，每項最高都面臨20年的有期徒刑。最終的刑期時間法院尚沒有做出決定，不過盡可能享受與家人在一起的自由時光，或許是擺在荷姆斯面前最好的選擇。

畫面顯示，29歲的丈夫埃文斯懷中抱著7個月大的兒子威廉姆。荷姆斯與埃文斯在2019年祕密結婚。威廉姆的出生一度將荷姆斯案的庭審推遲了數月之久。威廉姆在7月降生後的不久，荷姆斯就站上了聖荷西聯邦法院的被告席。

荷姆斯一家居住在塢德賽市的一處74畝的莊園中，房產總價值超過1.35億元。

距離荷姆斯家最近的監獄是39哩外的都布林聯邦監獄。這是一座安保等級較低，擁有728張床鋪的監獄。

判決後，公訴人辛茨（Stephanie Hinds）讚揚了陪審員的決定，並描述荷姆斯的行為是「大規模對於投資 者的欺詐」。

她說：「在這場為期15周的判決中，陪審員們克服了疫情大流行和繁雜的日程安排，處理好了一個複雜的案件。」

荷姆斯前情人、Theranos前執行長波瓦尼（Sunny Balwani）的審判原定於1月份開庭，但由於荷姆斯的審判時長遠超預期，他的審判預計也將會被推遲。

轟動矽谷的荷姆斯詐欺案判決在3日出爐。荷姆斯(Elizabeth Holmes)遭控在2010年至2015年間詐騙、密謀犯罪等4項罪名，遭陪審團裁定罪名成立，每項罪名最高都面臨20年有期徒刑。

在11項聯邦控罪中，荷姆斯另外4項重罪獲判無罪，還有3項罪名讓陪審團成員則陷入僵局。

媒體報導，當時加州北區聯邦區域法院法官戴維拉在庭上一一詢問陪審團成員投票結果，坐在被告席的37歲荷姆斯不時低下頭，判決公布時臉上並無表情。相較之下，荷姆斯的丈夫艾文斯一開始表現略為焦躁，但判決出爐時則顯得冷靜。

名校出身、白手起家的荷姆斯一度是備受矚目的年輕女企業家，聲稱研發成功顛覆醫學界驗血檢測的頂尖技術，只要從病患指尖採集一小滴血，便可準確測出數百種數值，為醫學界帶來革新。

然而，根據檢方調查，荷姆斯的驗血技術漏洞百出，卻欺騙許多投資人重金投資，公司帳面價值曾達45億元。