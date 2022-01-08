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報告：矽谷工程師工時因疫情起變化 平均周增2小時

編譯組╱灣區6日電
灣區電腦工程師工作時間因疫情產生變化。他們往往擁有高薪、工作保障，在整個疫情期間可選擇在家辦公。(Getty Images)
灣區電腦工程師工作時間因疫情產生變化。他們往往擁有高薪、工作保障，在整個疫情期間可選擇在家辦公。(Getty Images)

根據俄勒岡大學經濟學教授最新報告，應用熱門開發網站「GitHub」數據、研究疫情對用戶活動的影響，發現灣區電腦工程師工時因疫情產生變化，除了傳統周間上午9時至下午6時外，平均每周增加2小時工時，通常發生在周末與晚間。

GitHub是全球最大軟體開發工具，有超過7300萬名用戶，包括專業軟體工程師、研究人員、學生與政府機構。開發人員可查看編輯與上載同一代碼或資料檔案的不同版本。俄勒岡大學經濟學教授麥克德莫特(Grant McDermott)與漢森(Benjamin Hansen)收集2020年GitHub活動數據，與疫情前(2017-2019)活動進行比較，包括周末與傳統工時以外發生的工作活動。

他們發現，舊金山地區疫情剛開始時，周末與非工作時間的工作量激增。周末工作活動自疫情前的平均17%增加至3月份20%，非傳統工時比例也自32-33%增至35%。若每周40小時計算，舊金山工程師額外增加的工時，約同等於在周末或工作日常朝九晚六之外、每周增加兩小時工時。

麥克德莫特表示，工作時間表的轉變原因很多。有些人可能增加工作量。疫情也導致在家中承擔額外責任，可能需在周末工作更多時間。身為家長的麥克德莫特說，他大部分正常工作時間用在育兒，晚間才能開始工作。

除了工作時程外，研究人員也發現，GitHub工作活動總體增加，4月份活動平均增加16%、5月份增加23%。不過，這些工時增加的活動水平，於5月初達到頂峰之後，接下來幾周內降至正常水平；6月底平均活動增加約10%，恢復到疫情前趨勢，時值灣區部分經濟重啟、部分戶外休閒活動恢復。

麥克德莫特指出，所謂「新常態」(new normal)於2020年底出現。他與漢森在論文報告分析，民眾似乎在傳統休閒時間期間工時更多，但工作量總額並不一定更多，有越來越多在家上班族進行調整工作時程。

值得注意的是，這些數據內容僅代表一般享有特權的小部分勞動力。GitHub通常被軟體開發人員使用，他們往往擁有高薪、工作保障，在整個疫情期間可選擇在家工作。然而，2022年可能是開發人員與其他遠程工作者重返辦公室的一年。

Omicron變種病毒席捲灣區，但有醫學專家認為，由於廣泛疫苗接種與免疫力，病毒將在今年某時獲得基本控制。變種病毒推遲返回辦公室計畫，有些公司甚至宣布永久遠距工作，代表即使在疫情之後，不斷變化的工作時程表可能持續存在。

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