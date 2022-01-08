VTA員工擬漲薪10% 聖荷西市長李卡多反對

VTA員工未來有望加薪10%，並收到3500元一次性獎金。（VTA官網）

聖他克拉拉谷交通局（VTA）部分員工有望在未來三年內加薪10%，並且每位員工還會收到3500元的一次性獎金。儘管疫情 大流行期間公共交通系統受到重創，並且在去年5月還發生了VTA槍擊 案，但當地聯合運輸工會(ATU)265分部還是設法與VTA達成了為期三年的工會合同，涵蓋了大約1500名VTA工人，包括巴士和輕軌駕駛員。

VTA董事會以11比1的投票結果贊成了這項協議，聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）是唯一投反對票的人。他讚揚了各方真誠交流，共同度過艱難的一年，但認為新的合同會影響到VTA未來的財政運作。

李卡多說：「我們現在正面臨著非常嚴重的運營缺口」。他更希望與工人共同商議，如何更合理使用資金，以提高VTA的乘客數量以及其他營收 的方法。

交通局與工會在去年12月達成了臨時協議，大部分工會成員都表示讚同。ATU工會總經理考特尼（John Courtney）表示：「我很高興，VTA終於意識到工作文化改革的重要性。」

去年5月，VTA一名員工因職場矛盾，射殺了9名工人並自殺，其中有8人包括槍手自己都是ATU工會的成員。VTA因此關閉了Guadalupe輕軌站三個月，去年9月才恢復服務。在槍擊案發生的幾個月後，一名VTA工人自殺身亡，工會譴責交通局沒能讓工人獲得更好的心理健康護理。

惡劣的工作環境一直是這個服務於南灣公共交通部門的詬病。VTA已經承諾會雇用一名心理顧問來評估該機構的工作文化，但在周四（6日）的會議上，又有一名員工對客服部門的一名經理投訴。

VTA首席執行官戈諾特（Carolyn Gonot）發表聲明稱，很高興與當地最大的工會達成共識。員工在疫情大流行期間繼續堅持工作，並且還在可怕的槍擊案件的陰影中慢慢恢復。