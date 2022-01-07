恢復隊內訓練 49人隊伽羅博羅9日出賽？

蘭斯（左）與伽羅博羅（右）在訓練中的合影。（Instagram截圖）

美式足球 舊金山49人隊主力四分衛伽羅博羅（Jimmy Garoppolo）因右手拇指傷勢缺席了上周的比賽。5日他第一次參加了隊內的訓練，也是兩周內第一次出現在訓練場上。球隊新秀四分衛蘭斯（Trey Lance）在對陣得州人的比賽中，頂住了壓力，帶隊以23比7贏下了比賽。

得州人目前戰績為4勝12負，早已失去了進入季後賽 的希望。但是49人周日（9日），也是常規賽最後一場要迎來的是同區第一名洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams)，比賽難度將會是另外一個級別。若贏下這場比賽，49人將拿到了通往NFL季後賽的門票。

伽羅博羅在6日參加了訓練，他的拇指受傷部位綁有黑色的保護膠帶。

「他看上去還是老樣子，一樣的自信，一樣的積極，一樣的傳球。」隊友塞繆爾（Deebo Samuel）表示，「在我看來，那個傷根本不會影響他。這周他的表現依舊很棒。」

近端鋒基托（George Kittle）對於伽羅博羅的狀態也是如此認為，「他的表現真的看不出有什麼不同。」基托說。

為了能夠在周日獲得出場的機會，伽羅博羅還需要等待主教練沙納漢（Kyle Shanahan）的決定。當天是49人比賽前最重要的一次合練。沙納漢教練預計會在明天做出最終的決定。

49人季票擁有者張哲遠表示，如果沙納漢最終選擇伽羅博羅帶傷出場，並不意味著是對蘭斯不信任。「蘭斯承載著49人未來的希望，球迷對他也是寄以厚望。」張哲遠表示，「但我認為，如果這個時候把球隊進季後賽的重任壓在一個新秀身上，對蘭斯來說，是艱巨的挑戰和考驗。」

伽羅博羅本人並沒有表明他是否看重獲得首發機會。在周二的訓練後，他曾表示，手感並不是那麼火熱。

「感覺很痛。」伽羅博羅說，「就像肌肉 一點點的撕裂。這是我對它最好的描述。」

「這確實很令人沮喪，我想返回球場和我的隊友一起獲得勝利。」伽羅博羅說，「蘭斯的表現我認為非常好。他在場上很冷靜，我會盡可能地幫助他。」