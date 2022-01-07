聖荷西Westfield Valley Fair下月起將收停車費

Westfield前兩小時停車保持免費。（谷歌街景）

儘管Omircron變種病毒在灣區 繼續肆虐，但是位於聖荷西的Westfield Valley Fair商場似並未受到太大影響。這座超大型購物中心吸引著灣區各地的人們前去購物遊玩，商鋪的營業額增長迅速，停車常常是一位難求。

為了解決停車難的問題，商場在下個月將推出新的停車管控計畫。新計畫保留前兩小時停車免費的政策。停車超過兩小時的車輛將被收取費用，一天內最高為10元。

商場工作人員表示，在購物中心影院內購買影票的觀眾，免費停車的時限會延長至四個小時。

停車管控計畫的目的是避免居民將汽車 整日甚至整夜的占用商場的停位。

當地居民Maggie Lee表示，在Westfield停車簡直就是噩夢。「當你開到停車樓的頂層，並且還沒有發現一個車位時，你真的會很崩潰。」Maggie Lee說，「你還要原路開出去！」

Westfield Valley Fair在2020年5月完成了價值11億元的大幅度現代化的擴張，擴張面積達到50萬平方呎。這給購物中心內的許多店鋪都創造了更多空間來擴展業務。與此同時，人們對於其有限的車位表達出更多的擔憂。

Westfield Valley Fair的用餐人數已經飆升至疫情前的平均水平，營業額也創下新高。（官網截圖）

「我們剛剛為這座購物中心的現代化改造投資了11億元，」購物中心高級經理紐森 （Sue Newsom）說，「這是提升購物體驗的一種方式。」

紐森表示，大量在商場上班的員工會把汽車停在停車區一整天，而且一些乘坐飛機去外地的居民會占據車位更長時間。「這都給來到Westfield Valley Fair購物的人們帶來了極大地不便。」紐森說。

紐森表示，新的停車計畫會讓購物中心的環境變得更加安全，該計劃會在2月8日起正式生效。

「對於人們最好的消息，便是前兩個小時停車仍然是免費的。」紐森說，「根據我們的調查，大約有80%的顧客不會受到新的停車收費計畫影響。」

商場官員表示，此舉也是為了將購物中心最佳的一面展示出來。Westfield Valley Fair的用餐人數已經飆升至疫情前的平均水平，並且停車計畫也受到了零售、餐飲、娛樂等商鋪的積極反饋。「我非常興奮的說，我們目前的營業額已經超過了2019年的水平，達到了歷史最高。」紐森說、