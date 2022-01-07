聖荷西Westfield Valley Fair下月起將收停車費
儘管Omircron變種病毒在灣區繼續肆虐，但是位於聖荷西的Westfield Valley Fair商場似並未受到太大影響。這座超大型購物中心吸引著灣區各地的人們前去購物遊玩，商鋪的營業額增長迅速，停車常常是一位難求。
為了解決停車難的問題，商場在下個月將推出新的停車管控計畫。新計畫保留前兩小時停車免費的政策。停車超過兩小時的車輛將被收取費用，一天內最高為10元。
商場工作人員表示，在購物中心影院內購買影票的觀眾，免費停車的時限會延長至四個小時。
停車管控計畫的目的是避免居民將汽車整日甚至整夜的占用商場的停位。
當地居民Maggie Lee表示，在Westfield停車簡直就是噩夢。「當你開到停車樓的頂層，並且還沒有發現一個車位時，你真的會很崩潰。」Maggie Lee說，「你還要原路開出去！」
Westfield Valley Fair在2020年5月完成了價值11億元的大幅度現代化的擴張，擴張面積達到50萬平方呎。這給購物中心內的許多店鋪都創造了更多空間來擴展業務。與此同時，人們對於其有限的車位表達出更多的擔憂。
「我們剛剛為這座購物中心的現代化改造投資了11億元，」購物中心高級經理紐森（Sue Newsom）說，「這是提升購物體驗的一種方式。」
紐森表示，大量在商場上班的員工會把汽車停在停車區一整天，而且一些乘坐飛機去外地的居民會占據車位更長時間。「這都給來到Westfield Valley Fair購物的人們帶來了極大地不便。」紐森說。
紐森表示，新的停車計畫會讓購物中心的環境變得更加安全，該計劃會在2月8日起正式生效。
「對於人們最好的消息，便是前兩個小時停車仍然是免費的。」紐森說，「根據我們的調查，大約有80%的顧客不會受到新的停車收費計畫影響。」
商場官員表示，此舉也是為了將購物中心最佳的一面展示出來。Westfield Valley Fair的用餐人數已經飆升至疫情前的平均水平，並且停車計畫也受到了零售、餐飲、娛樂等商鋪的積極反饋。「我非常興奮的說，我們目前的營業額已經超過了2019年的水平，達到了歷史最高。」紐森說、
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