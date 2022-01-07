集體搶劫再現 聖荷西3珠寶店損失慘重

集體搶劫再現，聖荷西三家珠寶店受害。（電視新聞截圖）

據當局和店主稱，一夥劫匪3日闖入聖荷西 一家購物中心的三家珠寶店，搶走珠寶後逃離現場。其中兩家稱損失至少達到6萬元，第三家商店仍在計算其損失。

警方說，這起搶劫案發生在周一下午3時32分，當時有8至10人闖入Story路1600號街區的一家店鋪，砸碎了珠寶櫃台，搶走珠寶並逃離了現場。截至6日，當局還沒有確定嫌疑人的身份，調查正在進行中。

警方說這是一起「接管搶劫」。「這些人實際上是強行進入商店的」，聖荷西警官阿彭特（Steve Aponte）說。「他們說接管搶劫，就要求所有人趴在地上，強迫包括工作人員在內所有在場的人，按照他們的意願行事。這樣做了，他們就能接管，打破玻璃拿走他們想要的東西」。

據Credit Jewelers老闆奧羅斯科（Jesus Orozco）說，位於Story和King路的La Placita Tropicana購物中心的Credit Jewelers、Joyeria Guerrero和Heart of Gold，是被襲擊的三家珠寶店。他說，大約9名男子在下午3時30分帶著大錘進入該中心，並開始砸珠寶陳列櫃。大約有五、六個人搶劫了位於購物中心前面的Credit Jewelers。

奧羅斯科說，這群人中的一些人在一周前就被發現來過該購物中心，但一名保安註意到了他們，並鎖上了門。這群人試圖衝進門，但在意識到門被鎖上後，跑回車裡逃走了。 他說：「我們預料到會發生一些事情，這裡所有的珠寶商都很緊張」。

奧羅斯科說有事件的錄像，他的一些員工從商店的辦公室看到了搶劫的發生並報了警。該店於4日關閉，5日重開。

Heart of Gold的老闆埃里克（Eric Orozco）說，這夥人中的一個在前一周曾來到購物中心「探查」。埃里克曾關店一個星期，因為他們認為可能會發生搶劫。 「我們看到新聞裏有人在聖荷西被搶劫時就有一種感覺，我們就是下一個」，他說。

埃里克說，他的店在被搶劫的同一天重新開張。這夥人搗毀了一些陳列櫃，搶走了一些最貴重的珠寶。該店在這次搶劫中估計損失了5萬至10萬元，於6日重開。

Joyeria Guerrero的老闆戈麥斯（Rocio Gomez）說，她的員工聽到這些人喊：「趴在地上！」然後這夥人就衝進中心。她的生意中大約有價值1萬元的珠寶被搶，包括一些鑽石戒指。