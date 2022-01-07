公主郵輪10幾人染疫 症狀多輕微 停靠舊金山灣遭調查

發現十多名乘客染疫的紅寶石公主號郵輪，6日停靠舊金山灣。（美聯社）

一艘發現十多名乘客感染新冠的郵輪 6日停靠舊金山 灣，聯邦疾病防治中心（CDC）已著手進行調查。

舊金山港（Port of San Francisco）6日發布聲明表示，這艘墨西哥十日遊的紅寶石公主號（Ruby Princess）郵輪對船上25%的乘客進行隨機檢測 後，發現有十多名乘客檢測結果呈陽性，確診者大多是無症狀或出現輕微症狀的已接種疫苗者。

許承武本身已坐過十多次郵輪，他提前九個月預定了今年6月22日去冰島和英倫三島的郵輪。 （許承武提供）

由於郵輪的Omicron感染率非常高，截至6日，CDC已調查或觀察了近100艘郵輪的情況。CDC規定，郵輪如果發現船上有疑似或確診的新冠病例，且病例數量達到乘客總人數0.1%，就必須接受調查。

自2020年3月至尊公主號（Grand Princess）爆發新冠疫情後，郵輪時隔19個月才於去年10月重新出現在舊金山。至尊公主號事件引起全世界關注，並使美國數百萬人感染了新冠病毒。在郵輪業恢復營運後，大部分郵輪都要求乘客上船前必須出示新冠疫苗接種證明。

迄今，已有22艘停靠在舊金山的郵輪通報船上有乘客或員工確診新冠，他們都已依照CDC和舊金山衛生局的規定行事。這些確診病例都沒有住院或接受治療的需要。

鑑於目前病例激增，舊金山要求郵輪沒有接種第二劑或補強針疫苗的乘客，在上岸前必須接受病毒檢測。

舊金山港官員說：「這項要求比加州和聯邦指南的規定更嚴格，目的在保護舊金山居民。」

公主郵輪公司（Princess Cruises）發言人卡馬利（Negin Kamali）表示，紅寶石公主號乘客和員工的新冠疫苗接種率幾近百分之百，檢測呈陽性的人將返家或到飯店進行隔離。