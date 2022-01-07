灣區房市破紀錄飆漲 專家估「今年仍瘋狂」

專家預測，舊金山房市今年持續瘋狂。(美聯社)

2021年對全國房地產 來說，是瘋狂的一年。舊金山 房市則瘋狂一如往常，去年更是驚人。整個舊金山灣區 房市創紀錄飆漲。展望2022年，灣區房地產似乎將永不重返疫情前景況。

根據Redfin數據，2021年房屋銷售價格達到史上最高中位價。推動房價上漲成因來自多方，包括待售房屋數量降至歷史低點、買家對第二套房屋需求創紀錄等。以及史上新低利率、在家上班的新工作經濟、新興科技產業與變動股市，全國房地產需求前所未見。

在舊金山，房屋需求無止境。典型美國房屋售價接近40萬元、年增長24.4%，於此同時，舊金山房屋價格為150萬元。高房價不僅出現在舊金山市區，整個灣區房市處於瘋狂。灣區9個縣包括阿拉米達、康曲柯士達、瑪連、納帕、舊金山、聖馬刁、聖他克拉拉、蘇拉諾與索諾瑪的房屋銷售中位價為130萬。

根據「加州房地產經紀人協會」數據，灣區房屋中位價比前一年11月上漲18.2%，是加州最高的同比漲幅。

Redfin數據顯示，推動房價上漲主因是全國庫存創下歷史新低，6月份待售房屋數量僅為138萬套，創紀錄同比減少23%。由於庫存短缺，房屋新推出就能在短時間內售出。根據Redfin資料，舊金山房屋平均可於16天內售出，其中有72.9%售價高於標價。房屋炙手可熱的需求，超過美國其他地方創紀錄增長。2021年全美有56.5%房屋售價高於標價，比2020年增加29.6%。

此外，全美第二棟房屋需求比疫情前幾乎增加兩倍，比疫情前水平增多91%。在灣區，買家對第二棟房屋需求轉至太浩湖、聖他克魯茲與夏威夷等地。

豪宅需求亦大增。2021年第二季度全美豪宅中位價上漲26.5%至99萬元，創下新高。舊金山豪宅價格也自 2020 年開始飆漲，2021 年仍持續攀升。

2022年可能將不會有太多不同。即使利率上升，需求也不會下降。「The FrontSteps Real Estate」創辦人克拉克(Alex Clark)表示，2020年房市趨勢延續至2021年，也將於2022年繼續。整體趨勢是民眾對房屋的重視，無論價格點為何。不論房屋豪華與否，越來越多人願意投資更多在其主要住所。