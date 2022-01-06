疫情飆檢測難 等候至少2周 華人嘆快篩劑也買不到

變種病毒傳播加劇，要預約檢測相當困難。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎 （COVID-19）變種病毒 傳播迅速，也導致美國每天新增確診人數已經超過100萬人。許多人在聖誕節與新年假期出遊返家後，都想依照官方的呼籲前往做新冠肺炎病毒檢測 ，確認檢測陰性後再返回工作場所，但卻發現現在病毒檢測相當難預定，許多檢測站必須等到月中之後才有機會，也有人上網搶在家檢測的試劑，嘗試刷頻多次，才好不容易買到。

家住聖荷西的Eric Wu指出，前幾天發現自己有些喉嚨痛的情況，但沒有其他異狀，無法確定是一般感冒還是過敏，或是新冠肺炎病毒感染。在無法確認、且懷疑是感冒的情況下，他便先去藥房買成藥，沒想到藥房裡幾乎所有感冒藥都賣光，只好先回家休息，本來想說上網預約檢測，然而發現免費檢測站幾乎都約不到，上網購買試劑也非常困難，很是煩惱。

他表示，自己先到縣府網站上預約，填寫完了症狀以後，居然發現都沒有時段，最後才在別的地方找到一個1月21日的空位，「問題這已經是兩個禮拜之後了，會不會太久？」

他表示，新冠肺炎疫情至今已經兩年多，在去年的居家避疫及封鎖之下，多數民眾都多少有了防疫的觀念，了解檢測的重要，只是如此難預約的檢測恐會造成很多人索性不檢測、或者不願意在檢測結果出爐前完全隔離，也引發更進一步的傳播與感染。

剛出遊回來的張太太也說，她在假期間去了幾個商場，發現有部分人士都沒有戴口罩；更惱人的是，好巧不巧前幾天在南加訪友、共餐，後來卻聽說好友稍後被驗出陽性，現在她雖然沒有症狀，但也還是要去做新冠病毒的檢測，無奈上網到處尋求預約，卻發現許多檢測時間都已經額滿，或者要到十多天後才能檢測，「這是要我們怎麼辦才好呢？」

她表示，有朋友是在網路上購買試劑，時不時就上線看一下，一有庫存就搶標，才搶到在家檢測的試劑。

公衛專家則認為，目前檢測試劑盒的供應不足，也等於是在變種病毒傳播的關鍵時刻讓情況更為複雜，檢測的量能不足恐導致變種病毒的病例快速增加，也可能使得已經吃緊的醫療系統更添重擔。