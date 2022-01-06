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舊金山數百公務員染疫隔離 人力吃緊

編譯組╱灣區電
舊金山市長布里表示，市府將確保必要服務如地方治安與公共交通不會受到太大影響。(本報檔案照)
舊金山市長布里表示，市府將確保必要服務如地方治安與公共交通不會受到太大影響。(本報檔案照)

新的一年剛開始，舊金山Omicron新冠變種病毒傳染急遽擴大，數百名警察、救火員，以及公共交通服務員被迫居家隔離，舊金山必要性社會服務承受重大壓力。

舊金山公共衛生官員表示，截至元月4日，已有167名舊金山警員、135名消防員以及85名舊金山交通局員工因暴露於新冠病毒，可能有感染之虞，被迫居家隔離。舊金山目前一周平均日增新冠檢測陽性病例為829宗，超出去年同時間新冠高峰期的一倍以上，情況緊急。

然而舊金山市長布里德 (London Breed) 4日對媒體表示，這一波Omicron 病毒侵襲災情輕微，市府將確保必要服務(essential services)如地方治安與公共交通不會受到太大影響。

布里德說，等到隔離結束後，必要服務工作員工將回到崗位，協助所有民眾度過這一波新冠傳染，雖然大家需要一點耐心，可是相信公共交通將會繼續運作，如果前線員工必須隔離確保健康，他們的同事將會加班服務，警察會繼續巡邏，垃圾會如常收集，消防站也不會關閉。「我們將不會關閉服務，現在已不是2020年的情況」。

然而舊金山交通局感染病毒員工中，至少有28名是MUNI操作員工，這將會影響當地公車與火車的運作服務。交通局運輸主任凱斯堡 (Julie Kirschbaum) 另外指出，除了員工感染病毒外，也有不少交通局員工必須居家隔離，因為他們曾與新冠檢測陽性者過於接近，另外也有些員工因為一時找不到人看顧小孩，臨時請假在家。

凱斯堡與交通局官員表示，目前雖然沒有任何改變或取消公共交通服務計畫，MUNI的乘客仍須要有心理準備，因為員工短缺，候車時間可能會加長。

凱斯堡說，Omicron變種病毒出現前，交通局的人手已經不足，現在雪上加霜，出現這波變種病毒，服務員工更為短少，因此乘客可能必須花更多時間等車。他說，交通局的推特 (Twitter) 帳號將通知乘客公共交通服務最新受到的影響。

聖誕假期前，舊金山市府人事局表示，直到1月18日之前，非必要性服務人員可以遠距工作。市府公共衛生局官員要求民眾要戴高品質口罩，避免將病毒傳染給必要性服務員工，讓整個市政服務更為困難。

舊金山 變種病毒 Omicron

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