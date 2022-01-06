屋崙華埠慶農曆新年 1/22擺街會

圖為屋崙華埠商會疫情前舉行的擺街會。（檔案圖，記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠 商會表示，今年1月22日和23日將舉行農曆新年擺街會，這也是新冠疫情 爆發後，華埠商會首次舉行較大規模的擺街會。參加街會申請1月7日截止。

預計街會將在富興中心周邊街道舉行，有興趣的商戶，可點擊網址申請：https://app.hellosign.com/s/BNhCe8UZ。申請截止日期為7日星期五下午 5時，申請完成後，商會行政助理將與商戶聯繫，以確認參與。

華埠商會執行主任陳巧倫（Jessica Chen）表示，目前報名情況還比較踴躍，但還不知道最終會有多少商戶參加擺街會。考慮到疫情還在傳播，商會也會做足防疫工作，比如，要求攤位之間保持一定的社交距離，現場攤位和路口附近，都會放置洗手液，商會也會準備一些口罩 。不過，考慮到以往一些小型活動，以及外出購物，華人朋友都非常自覺的戴口罩，相信屆時來參加街會的商戶和市民，也會遵守戴口罩的規定。

華埠商會表示，鼓勵商戶成為贊助商。如果有意願，請聯繫商會執行主任Jessica Chen，電郵：[email protected]，電話為510-893-8979。