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灣區多個遊民庇護所 染疫人數飆升 專家憂難控制

記者王子涵／聖荷西報導
聖縣特拉維斯之家報告了11例COVID病毒感染，這其中包括居民以及工作人員。（網站截圖）
聖縣特拉維斯之家報告了11例COVID病毒感染，這其中包括居民以及工作人員。（網站截圖）

傳染性極強的Omicron病毒正在肆虐著從舊金山到聖荷西的各遊民庇護所，再次引發了人們對於遊民群體安全的擔憂。

舊金山Division Circle庇護所報告，88名居民中有一半以上都被感染了新冠病毒。另一處MSC庇護所也有26例病例報告。聖他克拉拉縣的三所收容所也都爆發了不同程度的病毒感染事件。

聖他克拉拉縣的特拉維斯之家（Georgia Travis House）是一家服務與女性以及家庭的庇護所，他們最近報告了11例病毒感染，其中包括居民以及工作人員。運營該庇護所的LifeMoves公司執行官梅里曼（Aubrey Merriman）表示，大多數檢測為陽性的病人都為輕微或無症狀。

運營Boccardo收容所的HomeFirst公司執行官尤爾頓（Andrea Urton）說：「我們每一天都會收到一個新的COVID陽性測試通知。儘管，感染的病例在上升，不過我們已經盡全力，避免大規模爆發的可能。」

尤爾頓說，HomeFirst一直施行室內口罩令，並經常對設施進行消毒，保持空氣流通等。上個月，他們本考慮迎接義工的歸來，但Omicron的激增被迫讓他們取消了活動。

像灣區其他組織一樣，為保證施行社交距離，HomeFirst減少了收容所的容量。但幾個月前，聖縣政府要求他們增加床位。「我對此猶豫不決，遊民們需要這些床位，」尤爾頓說，「我估計避難所里德居民僅有35%接種了疫苗。」目前Boccardo收容所居住了190人左右。

「毫無疑問，這又提醒我們遊民群體所面對的危險和挑戰。」舊金山加大醫學教授和弱勢群體中心主任庫舍爾（Dr. Margot Kushel）說，「我擔心，繼續感染的勢頭是無法阻止的，大規模爆發也是在所難免的。」

Omircron病毒已經成為加州乃至全美主導的COVID菌株。它傳播迅速，但似乎比其他變種病毒所引起的症狀更輕微—特別是在已接種疫苗的人身上。但專家說，遊民群體感染病例激增是非常令人擔憂的，因為該群體的疫苗注射率往往要低很多。並且很多遊民患者是老年人，患有慢性疾病，这使得在感染COVID病毒後出現嚴重症狀的幾率大大增加。

工作人員為遊民群體施打疫苗。（美聯社）
工作人員為遊民群體施打疫苗。（美聯社）

庇護 舊金山 疫苗

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