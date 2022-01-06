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緩解氣候變化 聖縣禁止剩食丟入垃圾桶

記者王子涵／聖荷西報導
聖縣計畫在2025年減少約2700萬頓的有機廢料，緩解氣候變化。（網站截圖）
聖縣計畫在2025年減少約2700萬頓的有機廢料，緩解氣候變化。（網站截圖）

新的一年，聖他克拉拉縣的多數城市將禁止居民將盤中的剩菜剩飯倒進垃圾桶。

加州第1383號法案對堆肥法進行了修改，目的是減少垃圾填埋場中的有機廢料所產生的甲烷，進而應對日益緊迫的氣候變化問題。

法案要求在2025年前減少約2700萬頓的有機廢料，相當於2014年肥料總量的75%。

加州垃圾循環機構（CalRecycle）主管瓦格納（Rachel Machi Wagoner）表示，1383號法案是自1980年代以來對垃圾回收系統的最大改革。「如果達到州政府規定的目標，那將意味著減少約一百萬汽車一年的排放量。」瓦格納說。

舊金山在25年前就率先開始收集有機廢料，每年可以收集250萬頓。

瓦格納表示，聖荷西自2008年起就開始重提有機廢料的回收工作，並努力達到零排放的目標。

聖荷西的居民日常的習慣並不會因此發生巨大改變，人們可以照常收集垃圾。而含有食物和可堆肥的紙張垃圾等會在GreenWaste材料回收設施中被篩選出，並送去堆肥。

聖荷西環境服務部門發言人洛夫特（Jennie Loft）表示，將有機廢料篩出填埋場是十分重要的。有機廢料所產生的甲烷是溫室氣體的主要成分，也是氣候變化的主要誘因。垃圾填埋場所排放的甲烷占加州總排放的20%左右。

洛夫特表示，居民只需要將食物殘渣等有機廢料從可回收的材料中清空和刮除，就已經符合1383號法案的規定了。

为洛斯蓋圖、金寶市、薩拉度加提供垃圾回收服務的西谷垃圾回收公司經理麥金尼（Weslie McConkey）表示，新的垃圾回收系統唯一的缺點，就是需要人們花時間來改變習慣。公司為住戶提供了一個2.5加侖的帶有蓋子的小垃圾桶，供居民在廚房裝食物殘渣。她建議人們在傾倒食物之前先把其他的垃圾投進垃圾車中，這樣食物殘渣萬一洩漏也不會粘在垃圾車的底部。

而聖他克拉拉市的垃圾管理者們則採取了不同的辦法。Mission Trail垃圾回收公司主席佩萊格里尼（Louie Pellegrini）表示，最大的挑戰是從每戶收集上來的垃圾，有些是分類正確的，而有些是混雜的。「不是所有人都可以分類正確，一些分類錯誤的人可能會毀了所有人的努力。」佩萊格里尼說，「人們當然會積極參與，因為這是一件好事，不過這不意味著事情會變得完美。」

這家公司並未要求居民做出任何改變，而是單純依賴垃圾處理系統篩選出分類錯誤的垃圾。

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