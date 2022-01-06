聖荷西地標費爾蒙特酒店破產 最快下月更名重開

聖荷西地標Fairmont Hotel破產後，最快下月將更名Signia by Hilton San Jose重開。（本報檔案照）

聖荷西 市中心地標之一的「費爾蒙特大酒店（Fairmont Hotel）」，在去年3月時因財務問題，突然宣告永久關閉停業，並申請破產 保護，引起廣泛關注。後來業主和管理方達成和解協議，重整計畫也獲得破產法官的批准，酒店改為加入希爾頓集團，計畫將以「Signia by Hilton San Jose」的品牌營運。最新消息指出，「Signia by Hilton San Jose」將在數周之內開業。

費爾蒙特大酒店位於聖荷西市中心最熱鬧的Market Street上，過去有805間房間。費爾蒙特大酒店是業界高檔酒店之一，一直以來也算是聖荷西的地標。當時酒店收攤的消息一出，引起許多社區人士的惋惜。事實上，該酒店附近還是最早期的聖荷西中國城之一，當時很多華人移民聚集在費爾蒙特大酒店現址附近形成聚落，可惜在1887年時發生一場大火，燒掉整個區塊。

由於財務的壓力，該酒店在去年3月停止營運，業者申請第11章（Chapter 11）的破產保護。業主當時指出，新冠肺炎（COVID-19）疫情 加上與管理方「Accor Management US」的談判持續未果，導致酒店走入破產。然而，根據聖縣資料顯示，酒店已經獲得來自CLNC Fair San Jose Finance的注資，該公司也成為該酒店的最大債權人。

希爾頓集團的網頁上，也已經針對該酒店做出招工的訊息，徵集包括營運主管、餐廳主廚等職位。依據希爾頓集團的招聘訊息顯示，「Signia by Hilton San Jose」將在今年的2月初正式營業，該酒店會有超過800間客房，以及6萬5000平方呎的會議空間。