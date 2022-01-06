聖荷西市長候選人馬罕 籌款金額創史上最高

聖荷西市長候選人籌款金額創史上最高，問鼎聖荷西市政廳，競爭激烈。(美聯社)

聖荷西 下屆市長選舉，正成為聖荷西市史上最昂貴的政治競賽，市長候選人籌款金額創史上最高。聖荷西新人市議員、市長候選人馬罕 (Matt Mahan)，也是前科技創業家，4日宣布在籌款期間前23天已籌集來自近1000人、共50萬4000元，使他成為早期籌款領跑者。

於此同時，聖他克拉拉縣議員查維茲（Cindy Chavez）已從近1000名捐款者籌集47萬4000元。與查維茲競爭獲得勞工 組織支持的聖荷西市議員佩拉瑞斯（Raul Peralez）也已自500名捐款人籌得26萬4000元。市議員戴維斯(Dev Davis)則拒絕透露最初籌款總額，競選顧問表示正在統計最後數字。

聖荷西州大政治科學榮譽教授克里斯藤森(Terry Christensen)表示，在如此短時間內就籌集到這些驚人數字，特別是馬罕，在政治舞台相對較新。這筆競選籌款肯定能增強他作為候選人的可信度。

近幾年來，唯一在競選初期籌集到與馬罕差不多經費金額的是現任聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo)，他於2014年競選的籌款第一階段籌集了51萬3000元。根據聖荷西市紀錄，僅次於李卡多的是加州 參議員柯提斯（Dave Cortese），2014年競選籌集17萬5000元。

馬罕表示，這是一個絕佳示範，展示有多少能量可用於改變並更加專注市政廳的問責制度。查維茲現是馬罕最激烈的競選捐款競爭對手，她聲明表示，她的競選活動有非常好的開始，對親友與支持者的大力支持，感到感謝與謙遜。

計畫參加2022年6月聖荷西市長與5個市議員席位初選的候選人籌款時間，始於2021年12月9日。目前聖荷西市競選報告網站尚未有12月份的候選人競選財務報告，每位候選人支持與捐款的確切地點及來源，還有待檢視。儘管如此，市長候選人競選活動提供初步報告顯示，競爭激烈，有大量籌款經費可用於郵寄、牌示、諮詢顧問與工作人員。

克里斯藤森指出，競選初期籌款，是建立作為候選人的可信度，證明可展開強有力的競選活動。候選人將經費用於提高知名度，並以郵件與廣告支持競選活動。他表示，以籌款第一個月後的報告總額看來，所有候選人都似乎保有競爭力，但對那些落後者來說，情勢可能變得更加困難。