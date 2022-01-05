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49人前教練、密歇根大學足球教練哈博考慮返回NFL執教

記者王子涵／聖荷西報導
前49人主教練哈博恐成為新賽季突襲者隊主教練。（美聯社）
前49人主教練哈博恐成為新賽季突襲者隊主教練。（美聯社）

在前49人主教練哈博（Jim Harbaugh）的帶領下，密西根大學足球隊狼獾隊（Michigan Wolverines）剛度過了一個完美的賽季。而這位功勳教練正在考慮返回NFL執教。

現年58歲的哈博可能會在這個休賽期追求一個NFL球隊主教練的職位。有消息稱，拉斯維加斯突擊者隊（Las Vegas Raiders）正在與哈博取得聯繫，原主教練格魯登（Jon Gruden）在去年10月因深陷種族主義、厭惡女性和同性戀的醜聞而辭職。

哈博與突擊者隊老闆戴維斯（Mark Davis）關係密切，大大地增加了兩人合作的可能性。儘管聯盟中，傑克遜維爾美洲虎隊（Jacksonville Jaguars）的主教練職位也空缺著，不過該隊總經理、前49人總經理巴爾克（Trent Baalke）與哈博曾鬧出不和。

事實上，有很多球隊都對這位經驗豐富的教練表達出興趣，芝加哥熊隊、丹佛野馬隊、明尼蘇達維京人隊正考慮著主49人隊教練的人選。

突襲者隊曾是哈博NFL執教生涯的第一站。在2011年加入49人隊後，哈博在四年時間內帶隊取得了44勝19負的成績。在那之後，哈博返回大學執教，他所領導的密西根狼獾隊取得了61勝24負的成績，本賽季更是以12勝2負闖入季後賽。在上周五，球隊輸給喬治亞鬥牛犬隊。

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