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設計缺陷 特斯拉全美召回47.5萬輛Model 3車型

記者王子涵／聖荷西報導
35.6萬輛Model 3車型因設計缺陷被特斯拉公司召回。（特斯拉官網截圖）
35.6萬輛Model 3車型因設計缺陷被特斯拉公司召回。（特斯拉官網截圖）

特斯拉公司12月30日宣布將在全美召回近47.5萬輛電動車，其中包括Model 3和Model S兩款車型。

公司計畫召回2017年至2020年生產的所有Model 3車型，共有約35.6萬輛。11.9萬輛2014年之後組裝的Model S車型也將被同期召回。美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，Model 3車型連接倒車攝影機的電纜會因為頻繁打開後車廂而受到損壞，從而無法傳輸車輛後方的影像，而Model S的前行李箱鎖扣可能因故障而被意外彈開。

特斯拉公司表示，會免費幫助顧客修復好缺陷，保證駕駛者的安全。

美國國家公路交通安全管理局分析了2305起保修申請後，確認了這兩處設計缺陷。特斯拉公司表示，並未發現有任何交通事故、人員受傷以及死亡的案例是與這兩個缺陷相關。

召回似乎成為汽車業愈來愈頻繁的事件。2020年就有300多個汽車品牌、2800萬輛汽車被召回。專家分析指出，此次針對特斯拉電動車的召回與對電動汽車行業的技術監管審查無關。

NHTSA表示，正在審查特斯拉電動車最近的一次軟體升級，這次的升級允許駕駛員在電動車行駛過程中，在螢幕上玩電子遊戲。同時，NHTSA對於特斯拉自動駕駛系統的審查還在持續，其中包括十幾起與緊急車輛的碰撞事故。

特斯拉 電動車 汽車

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