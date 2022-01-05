疫情快速升溫 華人措手不及 該不該進公司上班很掙扎

疫情長期影響生活，大家都希望能趕緊結束。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）變種病毒來勢兇猛，由於先前年底的聖誕及新年假期時節親友群聚增加，許多專家預估美國在未來幾周將會發現案例暴漲。而不少華人在收假返家後，原本想要做檢測，但發現不好預約；也有人跑了數家藥局 ，都買不到快篩試劑盒，不知該不該返回公司實體上班，內心非常掙扎。

住在桑尼維爾的陳鑫指出，假期時他與家人到了太浩湖（Lake Tahoe）遊玩，碰上了大風雪封路、滑雪場關閉等狀況，延了幾天的酒店住宿才在上周日安全返家。本來預計這周開始正常上班、小孩也回到學校上課，但發現疫情 快速增溫、確診案例高速增加，因此頗為猶豫。

他表示，原先是想要在返家之後，就先做病毒測試以策安全，但是找了一圈後，發現快篩基本上都已經約滿；準備退而求其次自己去藥局買快篩盒，也發現多數藥局都已經售罄。雖然他們一家人並沒有出現症狀，但還是不能安心，「更何況近來確診者大增，如果去公司恐會增加染疫的風險，徒增煩惱。」

他表示，其實已經聽說有兩位朋友在今年假期時節確認染疫。一位是去了夏威夷度假，回來後出現喉嚨痛、咳嗽的症狀；另一位則是去滑雪之後出現不適，檢測出陽性。兩人都是疫苗 的完全接種者，並打過加強劑，所幸現在看來狀況不是很嚴重，目前都已經幾乎康復。

陳鑫指出，疫情至今幾乎兩年，對作為父母者來說，最困難的就是猶豫是否要送小孩上學。畢竟如果小孩在家，一方面孩子會失去部分的學習機會，另一方面是孩子在旁父母多少也無法專心上班，「疫情剛開始時，大家都在家上班，且面對前所未見的疫情，互相都還能體諒。但我覺得最近很多人都對於同事工作專業程度的期待，不希望開會時有小孩在旁邊吵鬧。」

一位前幾天確診新冠病毒的工程師「小飛」也指出，他本身是完全接種疫苗，加上打了加強劑，沒想到還是「中獎」。他平時都有戴好口罩、且儘量不去人潮太擁擠的地方，不知在哪裡被感染。

他說，發現身體不對最早是咳嗽，後來感覺有點喉嚨痛，服用OTC成藥發現沒有太大用處後，開始懷疑是否得了新冠。他表示，或許是疫苗的作用，確診後沒有太多的不適，然而整體的生病感覺就「很像感冒」。因此，他也擔心很多人或許會忽略已經染疫的訊號，也恐導致更大規模的傳播，「我是覺得最近最好盡量少聚會、避免不必要的接觸造成染病風險。又或許，這次來得又急又快的變種病毒，說不定能像某些專家預期的一樣，讓大家能夠集體免疫，不再受新冠肺炎疫情惡夢所牽制。」