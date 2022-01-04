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2個冷鋒報到 灣區本周濕答答

編譯組／灣區3日電
灣區本周會出現兩場較小的風雨。（美聯社）
灣區本周會出現兩場較小的風雨。（美聯社）

國家氣象局表示，灣區本周將延續12月潮濕的天氣形態，會有兩個獨立的冷鋒到來。

國家氣象局氣象學家賓格曼（Brooke Bingaman）說：「這兩個風雨系統不會像我們12月看到的那麼強烈，但好消息是風雨不斷出現，繼續提高本水年（water year）的總降雨量。」

灣區本周第一場風雨將出現在3日到4日，會從蘇諾瑪縣開始出現陣雨，然後向南移動。這場風雨雨勢較弱，預測北灣山區將降雨0.25吋到0.75吋，北灣谷區約0.35吋，聖他克魯茲山脈1吋，舊金山地區約0.1吋到0.25吋。

灣區5日將暫停降雨，但天氣多雲，第二場風雨將在6日晚上到達，形態和第一場類似，雨勢不大，會持續到8日上午。

賓格曼說：「預測顯示，第二場風雨會為北灣帶來0.2吋到1吋的雨量，其他地區的降雨量約只有0.1吋。」

灣區本周氣溫會高於上周，下午平均溫度為50多度到60多度，午夜會降到40多度。

此外，塞拉內華達山脈（Sierra Nevada）本周也會因為這兩風雨繼續降雪，預測海拔2000呎以上山區將降雪4到10吋，海拔3000呎以上山區將降雪1到2呎。

灣區 降雪 舊金山

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