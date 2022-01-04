剎車當油門 庫比蒂諾老婦飛車撞進牛肉麵店

「段純貞牛肉麵店」被車撞到桌椅翻覆變形，現場慘不忍睹。（店家提供）

開春上班第一天，南灣就出現汽車撞入店內的離奇車禍 。事件發生在3日中午用餐時刻，一位婦人在庫比蒂諾永和超市廣場停車時，誤把剎車踩成油門，一時緊張下，又再多踩了一次油門，整台車撞入才開幕不到一個月的「段純貞牛肉麵店」，幸好當時店家公休，沒人在店內，否則按照店內毀損程度，後果不堪設想。

加州 段純貞牛肉麵代理商Rommie（蔡勳璽）表示，整起事件發生在3日中午，據當事人敘述，當時她想停車，不小心把剎車踩成油門，車子先是整台撞上人行道，她一時緊張下，想煞住車，沒想到又再踩了一次油門，整台車就「飛」進店內，撞壞牆壁和桌椅。

老婦人從此處整輛車撞上去，鐵門窗都變形了。（店家提供）

「段純貞牛肉麵店」現場慘不忍睹，鐵門窗被撞變形，桌椅撞飛破裂，殘骸散落一地。

肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

Rommie表示，幸好老婦人沒事，但受到很大的驚嚇，老婦人也非常有道義的留下個人資料和保險 資料，現在全部都交由雙方保險公司處理。他表示，不過店內毀損滿嚴重的，需要木工裝潢來重新整修，短時間無法讓客人內用，只能先做外帶，1月4日開始店內就提供客人外帶，要等店內裝潢完全恢復才會重新開放內用，預計要兩、三周以上裝潢才可能完全恢復。

「段純貞牛肉麵店」被車撞到桌椅翻覆變形，現場慘不忍睹。（店家提供）

「段純貞牛肉麵店」開幕不到一個月，就碰上飛來橫禍。Rommie說：「開業至今碰上這些事的確心很累，誰能比我慘！」他說，但遇到事情就是要認真處理，兵來將擋，水來土掩，事情照著順序慢慢處理好，也幸好老婦人願意面對責任，留下保險資料，且店內公休沒有客人在用餐，否則意外將更嚴重。