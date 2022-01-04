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荷姆斯「一滴血」吸金騙局4罪成立 柯林頓也曾背書

殺前女友逃逸出車禍 密爾比達男被捕

記者李榮／密爾比達報導

向來平靜的密爾比達，今年一開年就發生一宗凶殺案件。一名42歲、家住聖荷西的男子，在2日中午時於密爾比達大道與狄克森路（Dixon Road）的交口附近，先跟蹤尾隨前女友，之後將前女友以武器攻擊後殺害。密爾比達警方獲報後趕到現場，嫌犯隨即駕車高速逃逸，引起警方的追逐。最後嫌犯在佛利蒙Warren Avenue與Kato Road附近發生自撞，遭警方逮捕送醫，然而在後座的前女友則已經回天乏術，也是密爾比達今年第一宗的凶殺案件。

密爾比達警方指出，警局勤務中心是在2日中午12時42分許接獲電話報案，報案者稱她的朋友遭前男友跟蹤。報案者表示，當時就先要該名朋友直接打電話通知警察，但沒想到隨後就與朋友失去聯繫。因為擔心朋友的安全，所以只好向警方求助。

密爾比達警方接獲通報後前往現場，發現受害者的車輛正被高速駕駛離開停車場。一名現場的目擊證人也向警方表示，曾看到一名可能已經死亡的女性在該輛車子裡面。警方立即上前準備攔停，但駕駛狂踩油門高速離去。密爾比達警方一路從密市往北，追到了佛利蒙Warren Avenue與Kato Road附近，嫌犯才自撞停下汽車。

警方表示，車禍事故發生後，嫌犯本身也受傷，因此便將嫌犯送往醫院治療。警方也在該車的後座，發現一名女性受害人，並且立即替受害人急救，但是依然宣告不治。

密爾比達警方表示，全案仍在調查之中，目前僅能透露受害人應該是遭武器攻擊致死。警方也表示，在調查後發現，嫌犯與受害者過去曾是男女朋友的關係，但後來已經分手。目前已經初步排除第三人涉案，也沒有其他嫌犯在逃，因此對於社區的安全應該沒有疑慮。由於還需死者的家屬指認身分，警方目前還沒有正式公佈死者的姓名與嫌犯的背景及詳情。

對於密爾比達發生罕見的命案，密爾比達市議員多明蓋茲（Karina Dominguez）表示，發生這種事件非常遺憾，希望死者的家屬節哀。

許多專家則建議，萬一發現遭到跟蹤，最好不要立即返家，而是可以前往警局，或是至少去公共場所，以策安全。

密爾比達 警察 車禍

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