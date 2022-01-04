新年許願 3個方法讓你提高達成率

合理的目標，正確的方法是實現新年願望的關鍵。（圖片來自美聯社）

新年新氣象，人們很喜歡在一年的開始，制定多個新年願望和目標。但是令人苦惱的是很多計畫，往往堅持不了多久就中斷了。有關專家建議可嘗試以下的目標管理方法，讓您的新年計畫，如願以償。

寫下來 每天的待辦清單

把一年的總目標拆分成每個小的目標，細緻到每一天需要做什麼。之後把每天必要做的事情，寫進每天的待辦事項清單裡，再按照ABCD這樣的順序分優先級去做。科學家們建議每天先從小的容易的事情著手去做，這樣更容易開始去做一件事件，慢慢的養成習慣後，會更容易堅持。

要規畫 善用番茄時鐘法

在執行目標任務時，創建定時工作塊，以避免分心。番茄時鐘法就是一個很不錯的方法，因發明它的人，有一個番茄形狀的計時器而得名。番茄時鐘的具體運用方法是，將你要完成的目標任務預估出所需要多少個番茄鐘時間，每個番茄鐘設置25分鐘，在這一時間段內不受任何干擾地工作，25分鐘之後休息五分鐘，重複設置，直到結束任務。在四個25分鐘的工作之後，休息半小時，可以四處走動，或者觀看一些解壓的 YouTube 視頻等，做些放鬆的娛樂活動，之後再投入工作。這可以保證目標任務高效的完成的同時，讓大腦持續保持更新放鬆，讓目標執行起來更高效容易。

別分心 集中處理一件事

科學家們給出的建議是，在某個時間段內，只處理一件事情是最高效的，例如，當你在執行目標任務時，如果注意力被手機 鈴聲，或是郵件的通知打斷，大腦再恢復注意力就需要25-30分鐘的時間，所以專家建議，不要邊做事情邊玩手機查郵件，除非有特別緊急的事情。最好是在每天的某個固定時間段集中處理電話、信息和郵件，這會讓您高效完成需要做的工作，而不至於分心。

新年新的開始，也是了解和認知自己最好的時機，堅定目標用對方法，即使每天進步一點點都是好的。