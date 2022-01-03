Omicron肆虐 寒假後學生返校 學校大挑戰

Omicron變種病毒疫情滋長。寒假過後，中小學生正準備返校上課，面臨挑戰。(美聯社)

寒假過後，中小學生正準備返校上課。Omicron變種新冠病毒引發新疫情迅速擴散滋長，學生是否能正常上課成問題。雖然面臨挑戰，絕大多數專家同意就學生學習成效而言，繼續維持校園開放，讓學生回到學校上課，是最好的選擇。

目前學校領導全力準備擴大檢測 ，鼓勵學生接種疫苗，要求學生戴口罩，同時州府也同意提供學生家庭檢測套件。巴洛阿圖聯合學區 總監奧斯汀(Don Austin)表示，學區積極提供學生檢測機會。目前而言，巴洛阿圖學生仍算安全。然而未來數周內，由於Omicron病毒感染力強，學區各校勢將面臨挑戰。

奧斯汀說，毫無疑問，新冠病例將會增加，未來數周內，每個學校新冠感染率都會上升。巴洛阿圖與灣區其他學區一般，在歡迎學生返回校園上課同時，正積極準備如何擴大檢測。

目前灣區大部分學校沒有要求學生接受檢測，只是建議學生元月返校上課時，先自行檢測。聖荷西、聖拉蒙谷聯合學區(San Ramon Valley Unified)、屋崙聯合學區、西康曲柯士達聯合學區除了提供校園檢測外，亦提供學生檢測套件，讓學生返校上課前，自行檢測是否感染新冠病毒。

雖然紐森州長與州府教育領導已表示將提供檢測套件給數百萬名加州 學生，然而許多學校新年假期前仍未收到州府所承諾的檢測套件，無法確定是否能於開學前，能否將套件分發給學生。加州公共衛生廳表示，他們準備於開學後第一周內，將檢測套件分發給學生。

加州公共教育總監瑟蒙德(Tony Thurmond)上周五訪問一所卡斯楚谷(Castro Valley)初中時，協助分發檢測套件給學生家長。另外聖荷西聯合學區發言人瑪多斯(Jennifer Maddox)表示，學區已收到州府送來的一批檢測套件，將於4日開學前，讓學區學生前來領取。

雖然紐森州長提到加州各學校師生員工強制接種疫苗，可是在聯邦食品暨藥物管理局（FDA）通過前，這道州府指令仍難實現。專家認為，FDA可能必須等到2022年秋季，才會通過校園師生員工接種疫苗。

雖然如此，有些東灣學校已自行採取行動，屋崙與西康曲柯士達聯合學區規定所有12歲以上的學生，均必須接種疫苗。屋崙學區規定這些學生必須於1月31日前完成接種，西康曲柯士達學區的截止日期為2月18日。

根據州府規定，如檢測陽性，學生必須居家隔離十日，然加州衛生官員上週採取新聯邦規定，如學生檢測陽性，居家隔離五日後，再次檢測結果為陰性，且沒有出現其他新冠症狀者，即可結束隔離，返校上課。